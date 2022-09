E’ la fusione perfetta di Rania di Giordania e Kate Middleton: ecco la principessa dei sogni

Hai mai visto una reale che ricordi allo stesso tempo Kate Middleton e Rania di Giordania? La sua foto vi lascerà davvero a bocca aperta

Hai mai immaginato come potesse apparire la perfetta sosia delle reali Kate Middleton e Rania Di Giordania? È proprio quest’ultima a mostrare questa incredibile combo: la regina di Giordania, infatti, ha presentato Rajwa al Sarif, nuova erede al trono, ma che, paradossalmente ha un volto quasi già visto…

Ma iniziamo prima di tutto col presentarla: Rajwa al Sarif è entrata a far parte della famiglia di Giordania in quanto promessa al principe El Hussein, figlio dei sovrani. È nata a Riyad il 28 aprile ed è di 3 mesi più grande del suo futuro sposo.

Ha studiato in Arabia Saudita e si è laureata in architettura alla Syracuse University di New York. Quarta di quattro fratelli discende da una dinastia di sceicchi: il padre è un potente ingegnere civile e la mamma, appartiene al clan al-Sudairi, vicini ai reali.

Tutto su Rajwa al Sarif, sosia di Rania di Giordania e Kate Middleton

Ma cos’hanno in comune la bellissima Rajwa al Sarif con Rania di Giordania e Kate Middleton? Ci sono parecchie analogie tra loro e non solo a livello di stile: la vita della futura principessa, infatti, ha molti aspetti in comune con quello delle due sovrane. Ecco cosa…

Con Rania, la ragazza mostra delle somiglianze per lo più estetiche ed in fatto di stile: oltre ad essere pressocché simili a livello anatomico, le due donne si mostrano in pubblico sempre in vesti super eleganti.

Probabilmente questo è un grandissimo traguardo per la sovrana di Giordania: trovare per suo figlio una donna così sobria e raffinata era proprio il suo desiderio più grande. Non a caso, è stata proprio lei a presentarla a tutti sui social!

Ma cosa la accomuna invece alla bellissima Kate Middleton? Sicuramente le due donne possono vantare un background molto simile: entrambe sono nate da una famiglia benestante, entrambe hanno studiato sodo e avuto da fortuna di poter essere un giorno incoronate regine.

Un’altra piccola analogia con la Duchessa di Cambridge sta sicuramente nella cerimonia di fidanzamento. Il principe, infatti, ha donato alla futura moglie come anello di fidanzamento un un grandissimo diamante dal taglio leggermente ovale. Al suo interno poi ci sono anche degli zaffiri più piccoli.