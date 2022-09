Elon Musk contro Gli anelli del potere: cosa critica alla nuova serie TV? | Il tweet al vetriolo

Pare proprio che Elon Musk non abbia gradito per nulla la serie sulla saga del Signore degli Anelli. Un tweet boccia l’ambizioso progetto di Jeff Bezos. Ma cosa si nasconde dietro?

Stiamo parlando di una delle serie più attese del 2022. Dopo quasi 20 anni dall’ultimo film della trilogia e lo spin-off sull’Hobbit Bilbo Baggins, i fan del mondo tolkeniano non aspettavano altro che una nuova avventura nella Terra di Mezzo. Proprio per questo “Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere“, la serie targata Amazon Prime Video, ha registrato un debutto record.

In sole 24 ore, infatti, ovvero dallo scorso 2 settembre, la prima puntata è stata vista da 25 milioni di spettatori in tutto il mondo, superando così il prodotto di punta e gioiellino di Amazon per eccellenza, “The Boys“, altra serie che merita tutto il successo che ha riscosso negli utlimi 3 anni. Tuttavia, perfino i cattivi ragazzacci si sono dovuti inchinare di fronte alla maestosità del Signore degli Anelli. Amazon, infatti, non aveva mai registrato un traguardo simile per la prima visione di una sua produzione.

Si tratta, infatti, di un progetto super ambizioso voluto fortemente dal patron di Amazon, Jeff Besoz, grandissimo estimatore di J.R.R. Tolkien, che ha voluto omaggiare lo scrittore britannico con un investimento di ben 468 milioni di dollari per la realizzazione della prima stagione della serie, incentrata sugli eroi della Terra di Mezzo che affrontano la temuta rinascita del male. Solo la costruzione di retaggi immortali, che sopravvivranno alla loro dipartita, potrà garantire la salvezza.

Tuttavia, mentre il resto del mondo aspetta il prossimo venerdì per la terza puntata della serie – niente binge watching – qualcuno non ha gradito la maestosa produzione di casa Amazon, stroncandola sul nascere con un tweet al vetriolo. Stiamo parlando – e quando si tratta di tweet è difficile che possa essere qualcun altro – di Elon Musk, “nemico” giurato di Besoz.

Problemi ai pianti alti: il tweet di Musk che farà infuriare Besoz

Elon Musk e Jeff Besoz sono gli uomini più ricchi, potenti e influenti del mondo. Proprio per questo, anche un loro accenno può spostare in un istante l’attenzione pubblica e mediatica in men che non si dica. I loro colossi, infatti, gli permettono di giocare in un altro campionato, ai piani alti, che tiene conto solo della loro persona e delle loro opinioni. In virtù di questa grandissima concessione, il patron di Testa si può permettere di bocciare – e anche in malo modo – “Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere”.

Ma cosa ha scritto di così oltraggioso su Twitter Elon Musk? I tweet, in realtà, sono ben due. Il primo, molto lapidario, lascia poco spazio all’interpretazione: “Tolkien si sta rivoltando nella tomba“, offrendo così conforto e “protezione” a tutti i fan del Signore degli Anelli che, dopo solo due episodi, hanno già decretato spazzatura un progetto che si discosta dall’ortodossia tolkeniana.

Non hanno infatti fatto mistero gli autori di aver aggiunto un tocco personale, introducendo storie e personaggi nuovi alla serie che comunque si ispira alla saga di Tolkien, facendo storcere il naso così però ai fedellissimi del Signore degli Anelli e allo stesso Musk. Insomma, troppe libertà per nulla gradite.

Ma non finsice qui. Musk, infatti, ha dato anche una spiegazione al suo commento sprezzante sulla serie. “Quasi tutti i personaggi maschili finora sono codardi, cretini o entrambi. Solo Galadriel è coraggiosa, intelligente e simpatica”. Con questo secondo Tweet, il patron di Space X critica il politicamente corretto volto a elogiare le donne, a discapito del sesso maschile.