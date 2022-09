Fino a 450 euro per soggiornare gratis in hotel: ecco come richiedere il bonus più inatteso dell’anno

Bonus vacanze per soggiornare in hotel? Ecco come richiedere il bonus più atteso, utile e desiderato dell’anno.

Potrai ottenere fino a 450 euro per soggiornare in hotel senza pagare nulla!

Il bonus vacanze è uno dei più attesi e amati dagli italiani.Ricevere soldi per andare in vacanza è meraviglioso e si possono ottenere incentivi che diventano davvero consistenti ovvero fino a 400 euro per chi sceglie di andare in vacanza in Italia in determinate strutture. L’incentivo infatti vuole favorire la diffusione del turismo dopo la pandemia ed è nato ad hoc proprio dopo il lockdown del 2020.

Al di là di questo bonus le singole regioni hanno deciso di continuare. portare avanti incentivi per favorire il turismo regionale con soluzioni ad hoc. Il bonus si è quindi trasformato in regionale per incarnare lo spirito di ogni luogo. Anche se l’estate sta per volgere a termine, le vacanze non finiscono mai.

Bonus hotel in Italia, fino a 400 euro per andare in vacanza

Sono tantissime le strutture che potranno ricevere l’incentivo. Fino a 450 euro di sconto a notte, per un massimo di due notte. A portare avanti questo bonus e la regione del Lazio che permette di utilizzare questi soldi su tutto il territorio regionale e per visitare la città di Roma. Passare dal bonus nazionale a quello regionale non è certo il massimo, ma sicuramente i requisiti sono più semplificati.

Per poter ottenere questo bonus infatti non serve l’ISEE, ma tutti i cittadini, sia italiani che stranieri, possono ottenerlo. Nel dettaglio L’Assessorato al Turismo della Regione Lazio ha attivato un bonus vacanze valido fino al 30 novembre. A disposizione della regione ci sono ben 10 milioni di euro che possono essere sfruttati sotto forma di bonus, in grado di essere tramutato sia in pernottamenti in hotel che in attrazioni turistiche nella regione.

I vantaggi non finiscono qui. Con questo bonus infatti si possono prolungare le notti di pernottamenti che si volevano scegliere per stare nella Regione Lazio. Un vantaggio importante è quindi quello di ottenere delle notti extra per estendere il proprio viaggio. Ad esempio, se si prenota un soggiorno minimo di due notti, allora in regalo c’è una notte in più gratis. Se invece si ha intenzione di passare tre notti in un hotel, in regalo ci saranno altri due soggiorni presso la stessa struttura. Ovviamente il requisito fondamentale è quello che le strutture devono essere in grado di accettare questo incentivo.