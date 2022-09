Harry cupo e ansioso sul palco (e c’entra Meghan): l’esperta del corpo rivela il motivo

Durante la sua visita a Dusseldorf il principe Harry ha tenuto un discorso per lanciare gli Invictus Games 2023 senza la moglie Meghan Markle al suo fianco e, secondo un esperto di linguaggio del corpo, sembrava cupo e ‘austero’

Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto un’apparizione a Dusseldorf, in Germania, in occasione degli Invictus Games 2023 concedendosi ai fan con i quali hanno posato per i selfie e ai fotografi. Dopo un ricevimento in municipio in occasione dell’iniziativa programmata nella città tedesca per l’anno prossimo, la coppia ha fatto una passeggiata e poi un giro in barca sul Reno, prima che Harry si presentasse da solo in conferenza stampa per promuovere gli Invictus Games con un discorso scritto per l’occasione.

E, almeno secondo quanto riportato dall’esperta del corpo Judi James, l’assenza di Meghan Markle al suo fianco sarebbe stata ben riscontrabile nel suo stato d’animo e nella sua gestualità dato che, a detta della donna, sembrava essere sottomesso e persino cupo, ansioso ed austero.

Harry cupo e ansioso nel presentare gli Invictus Games: cosa è successo a Harry?

Parlando al Mirror la James ha spiegato: “Camminando tra la folla e posando per i selfie Harry sembrava rilassato, e non sono mancati lampi del buon vecchio umorismo che lo contraddistingueva. Rituali come questi devono riportare alla mente i suoi giorni come principe reale nel Regno Unito e sembra avere una sorta di ‘memoria muscolare’ quando si tratta di scherzare e far ridere la gente. Ha anche fatto un discorso in municipio pronunciando alcune parole in tedesco sembrando disteso.

Tuttavia è sembrato cadere in una versione di sè stesso più ansiosa e persino dall’aspetto cupo, che è quella che è possibile vedere nelle clip del discorso pronunciato durante la conferenza stampa”. Secondo Judi il discorso ed il linguaggio del corpo che lo pronunciava “non contenevano il suo solito entusiasmo ed energia”.

Cosa è successo ad Harry durante la conferenza stampa?

“Il suo linguaggio del corpo – ha proseguito l’esperta – è sottomesso e sembra al di sotto della sua gamma di performance consueta. Sembra aggrapparsi ai suoi appunti per sicurezza, passandoci sopra anche il pollice come se cercasse di mantenere il suo posto. Il discorso è privo di personalità, tenendo gli occhi bassi e leggendo pesantemente anche in occasione del saluto, alzando solo sporadicamente lo sguardo con quella che sembra essere un’espressione facciale diffidente e priva di sorriso”. Ma non è tutto: “La tensione delle sue labbra e lo sguardo lo fanno quasi sembrare arrabbiato”. Inoltre “si mette la mano sulle labbra in un rituale interrotto che suggerisce una certa ansia e quel suggerimento di ansia sembra riflesso nella sua concentrazione e nel giocherellare con i suoi appunti.

Harry è più a suo agio con Meghan accanto?

L’esperta, in conclusione, non ha dubbi: “Harry sembrava più a suo agio con Meghan al suo fianco. La sua presenza sembra sempre più solidale e incoraggiante e insieme sembrano replicare i loro ruoli reali in un modo che riporta a galla un po’ del ‘divertente’ Harry”.