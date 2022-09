Rispondi al questionario e vinci il nuovo iPhone 14 Pro: cancella subito la mail, è una truffa!

Un’altra truffa sta colpendo gli utenti Apple ma stavolta si tratta di un questionario che arriva tramite mail.

Con il passare degli anni le truffe digitali si stanno moltiplicando e stavolta i malcapitati sono gli utenti della Apple.

Per quanto sarebbe meraviglioso vincere un iPhone 14, sarebbe troppo bello per essere vero. Infatti non lo è, però alcuni di voi potrebbero cascarci. Infatti la truffa consiste nella compilazione di un questionario che dovreste ricevere tramite mail. In cambio vi arriverà un iPhone 14. In realtà le cose son ben diverse. Scopriamo insieme i dettagli.

La truffa dell’iPhone 14

Anche se a volte può capitare di ricevere un omaggio generoso, bisogna stare attenti alle possibili truffe, come quella che vi racconteremo. Alcuni utenti nell’ultimo periodo stanno ricevendo una mail dove vi si chiedere di rispondere ad alcune domande. In cambio si riuscirà ad aggiudicarsi un iPhone 14. La truffa nell’ultimo periodo sta spopolando ed è proprio per questo motivo che vogliamo mettervi in guardia.

L’e-mail ha come oggetto “Conferma iPhone 14 Pro” , come se fosse una mail per confermare un determinato ordine che avete già effettuato. All’interno troverete una grafica che includono la foto dello smartphone corredata e una grossa scritta “Rispondi e vinci iPhone 14 Pro“. Questa scritta è seguita da una descrizione e da un link per rispondere al questionario. Ovviamente non appena cliccate, il link vi spedirà su un sito fraudolento, dove vi verrà richiesto di inserire alcuni dati personali, come le info relative alla vostra carta di credito. Ovviamente anche se li inserite no vincerete alcun iPhone, anzi, i criminali riusciranno ad ottenere le vostre informazioni personali, che utilizzeranno per scopi illeciti.

Purtroppo, le mail vengono spesso utilizzate dai criminali come mezzo della truffa per ottenere le informazioni personali degli utenti. Tra queste ci sono anche i dati bancari, che non è mai saggio fornire spontaneamente. Sebbene molti utenti riconoscano immediatamente il messaggio come un tentativo di truffa, alcuni potrebbero essere allettati dalla possibilità di ricevere un iPhone 14 gratuito e agire senza pensare bene alle conseguenze. Se il messaggio di truffa appare sullo schermo, evitate di cliccarci sopra. Si spera che questa truffa venga eliminata il prima possibile, perché sicuramente ci saranno alcuni utenti che cadranno nella trappola. Speriamo che il problema venga risolto al più presto!