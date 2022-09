Star di TikTok muore tragicamente a soli 28 anni: aveva riso dei suoi problemi di obesità sui social

E’ morta a soli 28 anni la star di TikTok. Gravemente sovrappeso, prendeva in giro la sua obesità sui social, concedendosi però sempre qualche sfizio di gola.

Il fenomeno web israeliano Idan Ohayon è tragicamente scomparso la scorsa notte al Barzilai Medical Center di Ascalona a soli 28 anni. La notizia ha immediatamente raggiunto i social, dove si possono ora leggere messaggi di cordoglio da parte dei fan di Idan che adoravano la sua autoironia così tagliente. La star di TikTok, infatti, era diventata famosa proprio perché sapeva sdrammatizzare sulla sua obesità, prendendosi sempre poco sul serio ed enfatizzando proprio i punti più critici.

Ma oltre a TikTok, il 28enne era attivo anche sugli altri social. Proprio per questo, i suoi ultimi post su Instagram sono stati inondati da tantissimi commenti dei fan. Molti 45.000 follower di Idan non potevano credere che fosse morto. La sua famiglia ha confermato che le cause del decesso sono da attribuire a problemi di salute legati al suo peso e che il funerale si sarebbe tenuto in un cimitero a Kiryat Gat.

Idan si era preso una breve pausa dai social, ma aveva confermato il suo ritorno in un’intervista qualche mese fa. Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, il TikToker aveva dichiarato a ‘Ynet’, uno dei principali siti web di notizie e contenuti generali israeliani: “Un giorno ho deciso di ritornare sui social media e ho caricato un video su TikTok.

“Improvvisamente, ho raggiunto 300.000 visualizzazioni in 24 ore”, ha continuato a raccontare Idan Ohayon, parlando dei suoi esordi. “Ho pubblicato un altro video e un altro e le visualizzazioni crescevano sempre di più. Sono tornato alla mia vecchia vita e ho guadagnato molti follower ed è stato fantastico”.

Idan Ohayon e il successo su TikTok

Possiamo dire senza tanti problemi come Idan Ohayon in patria fosse una vera e propria star. “Le persone mi hanno persino riconosciuto mentre camminavo per strada e mi hanno chiesto dei selfie”, ha raccontato ancora il giovane sempre a ‘Ynet’. Il TikToker, infatti, aveva un grande seguito su Instagram, anche se la fetta di pubblico più grande la registrava su TikTok con oltre 115.000 di fa.

Aveva aperto anche un suo canale YouTube, e proprio per questo, Idan è stato uno degli influencer più famosi di Israele. Un traguardo per nulla scontato in patria. Di solito, infatti, si guarda sempre ai grandi content creator e tiktoker statunintensi, in questo senso ad esempio il nostrano Khaby Lame rappresenta davvero una rarità senza precedenti.

E a modo suo, Idan era una vera celebrità in Israele. Il 28enne girava spesso video di se stesso mentre mangiava e non aveva paura di ridere di se stesso e fare anche battutacce sul proprio peso. Insomma, un’ironia che convinceva e piaceva a tutti e che l’aveva resa, in poco tempo, un star, tanto da essere scritturato solo di recente per un docu-reality show chiamato “The Creatoks” in cui lui e altri influencer hanno gareggiato per ottenere il titolo di miglior creatore di contenuti di Israele.