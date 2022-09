A una settimana dalla morte della moglie, l’uomo scopre sul cellulare qualcosa che lo lascia senza parole

Una settimana dopo la morte della moglie, notizia che lo devasta, l’uomo trova qualcosa nel cellulare che lo lascia senza parole.

Dal funerale dell’amata moglie era passata una sola settimana, poi la scoperta.

Ci sono storie che lasciando davvero il segno, come quella di quest’uomo che aveva trovato l’anima gemella, per poi perderla. Una ragazzina che aveva conosciuto a scuola e che poi era diventata sua moglie. Insomma una storia d’amore con un lieto fine, che nasce in maniera pura. Il destino però su di loro si è accanito in modo davvero brutto.

Un destino crudele che gli ha fatto conoscere la felicità, per poi portargliela via per sempre. Nessuno mai più gli ridarà indietro la sua amata moglie. John però è riuscito a vivere un momento di sorpresa solo una settimana dopo il funerale della moglie. La scoperta che gli ha cambiato la giornata l’ha fatta proprio nel telefono ella donna della sua vita.

Trova il telefono della moglie morta ed una scoperta assurda

La storia riguarda John e Michelle. I due si conoscono al liceo, scatta il fluire, nasce una storia, ma tutto finisce poco dopo. I due prendono ognuno la sua strada. Passano anni e i due però si incontrano di nuovo, scatta la scintilla e il vero amore. Dopo però la consapevolezza di questo sentimento intenso arriva la dura realtà: Michelle ha un tumore raro e aggressivo.

La coppia non ci sta però a mettere da parte i propri sogni per aver ricevuto una brutta notizia e inizia a lottare con le unghie e con i denti. Michelle e John decidono quindi di coronare il sogno di sposarsi. E tutto questo lo fanno prima dell’intervento: “Ci siamo sposati con il rito civile a pochi giorni dalla prima operazione – racconta John – Lo abbiamo fatto perché volevamo diventare marito e moglie e non sapevamo se Michelle sarebbe sopravvissuta al delicato intervento chirurgico”. Insomma l’amore vince le difficoltà, ma il matrimonio non avviene. “Volevamo sposarci in chiesa, ma Michelle è morta due settimane prima del matrimonio – prosegue John – Mi dispiace di non averla vista camminare verso l’altare. Aveva comprato uno stupendo abito da sposa, il suo sogno. In ospedale, ha raccontato quanto fosse bello il matrimonio, non voleva accettare la possibilità che lei non l’avrebbe mai vissuto”.

Solo una settimana dopo il funerale John scopre che nel cellulare di Michelle ciecherei una foto dell’abito bianco che lei voleva indossare per il matrimonio. “Sono rimasto stordito, piangevo per quella foto, il suo sorriso, la sua bellezza… In quel sorriso c’era tutta la determinazione di Michelle, il suo coraggio, il suo desiderio di farcela. Questa immagine è il più bel regalo che Michelle mi abbia fatto. Quando verrà il mio momento correrò di nuovo da lei, e sono sicuro di trovarla così, sorridente ad aspettarmi”.