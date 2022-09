Bake off Italia, Benedetta Parodi senza parole: le dichiarazioni del concorrente sono uno schiaffo

Una nuova edizione di Bake Off Italia di Benedetta Parodi è da poco partita ma c’è già davvero molto di cui parlare: ecco cosa è successo

E come ogni anni, anche una nuova edizione di Bake Off Italia apre i suoi battenti. Il format, che andrà in onda su Real Time, è condotto come sempre dall’iconica Benedetta Parodi e, a giudicare i concorrenti, saranno Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia…

Ma in cosa consiste Bake Off Italia? Si tratta di un format molto simile a Masterchef, ma che ha come protagonista assoluto il mondo della pasticceria! Alcuni pasticceri amatoriali, selezionati fra molti, dovranno gareggiare tra loro cercando di superare le sfide che la giuria porrà loro davanti.

Sarà l’ultimo a rimanere in gara a vincere il programma ed esser proclamato il miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Questa nuova edizione però non è iniziata proprio nel migliore dei modi: una vicenda relativa ad un concorrente ha sorpreso proprio tutti, compresa la conduttrice…

Benedetta Parodi senza parole: ecco cosa ha dichiarato un concorrente

Di questa edizione è andata in onda una sola puntata ma già carica di colpi di scena. In particolare, un concorrente ha smosso l’attenzione ed il cuore di tutti: il suo racconto, infatti, ha toccato addirittura Benedetta, che gli ha fatto un’importante promessa…

Uno dei concorrenti del programma ha purtroppo salutare tutti prima del tempo e i motivi sarebbero abbastanza rilevanti.

Parliamo di Daniele, aspirante pasticcere di 40 anni e originario di Catania. Di partenza, è un impiegato di banca ma, nei ritagli di tempo, si dedica con estrema passione alla pasticceria ed è per questo che ha partecipato ai provini del programma.

L’uomo ha parlato direttamente con gli autori e con la produzione: ha deciso di rinunciare a questa esperienza perché la sua mamma ha iniziato a soffrire di un grosso problema di salute. Una decisione molto sofferta, ma presa per amore della madre e per starle vicino in questo momento difficile.

La sua decisione non ha lasciato indifferenti i giudici, ma soprattutto, la proprietaria di casa Benedetta Parodi. Per questo motivo, la donna gli ha fatto una toccante promessa: gli ha assicurato che, se volesse in futuro, nella prossima edizione del programma un posto sarà sicuramente riservato a lui.