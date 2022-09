Beautiful, svelati gli stipendi da capogiro del cast della serie più longeva di sempre

Sai quanto guadagnano gli attori di Beautiful? Ecco gli stipendi di tutto il cast, dagli attori “veterani” alle new entries

È inutile girarci intorno: quando si parla di soap opera, a trionfare è il titolo Beautiful. Da anni sulla cresta dell’onda, il prodotto è trasmesso da tempo in Mediaset ed è uno dei più longevi in palinsesto. Nonostante ciò, rimane comunque una delle serie più seguite in quanto non annoia mai i suoi fedeli telespettatori...

Le avventure della famiglia Forrester non smettono mai di sorprendere: da sempre, i protagonisti assoluti della serie sono Ridge Forrester e la sua amata Brooke Logan, tuttavia, gli intrecci amorosi tra i vari personaggi lasciano sempre a bocca aperta.

Vi siete, però, mai chiesti quanto guadagnino gli attori della soap opera? In riferimento al fatto che è un prodotto che va avanti ormai da tantissimi anni, probabilmente gli attori potrebbero avere “da contratto” una sorta di esclusiva, dunque ricavare davvero molto dalla soap. Questo non è dato saperlo, ma intanto, ecco tutti i dettagli sui loro guadagni…

Beautiful, ecco quanto guadagna il cast della soap opera

Prima di parlare degli incassi del cast della serie, c’è da fare una piccola premessa: ogni attore ha un guadagno diverse che cambia in base a diversi fattori. Primo fra tutti, l’anzianità non solo in generale, ma anche nel ruolo interpretato. Ma entriamo nel vivo dei numeri…

L’attore che è stato in assoluto il più pagato è stato Ronn Moss, attore e cantante statunitense che ha interpretato proprio Ridge Forrester: l’uomo può dire di vantare un patrimonio di oltre 13 milioni di dollari.

Subito dopo di lui, si piazza Jack Wagner, che interpretò Nick Marone, il vero papà di Ridge: per lui, parliamo di una cifra di 10 milioni. Il terzo posto è di John McCook, alias Eric Forrester, che guadagna oltre 6 milioni di dollari.

Il quarto posto della classifica è invece per Don Diamont, che interpreta Bill Spencer, con un guadagno di circa 5 milioni di dollari. Ecco quanto guadagnano gli altri attori di Beautiful.

In ordine, poi, troviamo Heather Thom (Katie Logan) con 4 milioni di dollari, Darin Brooks (Wyatt Spencer) con 2 milioni e, a sorpresa, Katherine Kelly Lang (Brooke Logan )con 1,5/2 milioni di dollari.

Gli attori che guadagnano meno dalla soap sono Scott Clifton (Liam Spencer) e Linsey Godfrey (Caroline Spencer): per loro, si parla di 600 mila dollari. Per il primo, però, è previsto un aumento.