Fino a 2500 euro per uno swatch: la folle cifra al mercato nero delle gang | Di che modelli si tratta?

Le cifre incedibili di un fenomeno vecchio come il mondo mostrano tutti i limiti di un commercio libero che non si avvale della libera concorrenza.

Avete presente la sensazione di sconforto mista a delusione che avete provato un paio di settimane fa, quando avete cercato di accaparrarvi un biglietto, anche vicino ai bagni pubblici, pur di assistere ad un concerto dei Coldplay a Milano o a Napoli? O ancora. Se la band britannica non vi aggrada, magari avete tentato di acquistare un biglietto per l’ultimo Eurovision a Torino oppure volevate fare un regalo ai vostri figli e nipoti per il concerto di Blanco?

Ecco, in tutti questi casi, la maggior parte delle persone, forse l’80%, ha fallito miseramente e non solo perché la domanda superava abbondantemente l’offerta, ma perché in tutti e tre le circostanze si trattava di occasioni ghiotte che non potevano non finire nel mirino del bagarinaggio. Così, anche un biglietto da 35 euro poteva essere venduto e acquistato ad un prezzo maggiorato tre volte, con la certezza che qualcuno, disperato la maggior parte delle volte, avrebbe fatto pure carte false pur di ottenerlo.

Stiamo parlando di un fenomeno antico quanto il mondo e che l’avvento di internet ha solo reso più palese, avvantaggiandolo pure in certe circostanze. Ma non è una pratica illecita circoscritta ai concerti. Nella sua trasversalità, è cuore pulsante del mercato che si alimenta grazie ai prezzi più che triplicati dei prodotti. E ora tocca alla Swatch fare i conti con il bagarinaggio. Ma facciamo un passo indietro.

Tutto per un orologio: la Swatch gang di Roma col monopolio dei prodotti svizzeri

Tutte le aziende di abbigliamento, accessori, scarpe e orologi, anche per rimpolpare il loro fatturato, puntano sistematicamente su edizioni limitate, volte a rendere uniche non solo l’acquisto, ma anche l’acquirente che sa di avere un prodotto esclusivo riservato a lui e ad altri pochi eletti. Facendo leva su questo sentimento, è facile capire perché queste edizioni limitate non solo vadano a ruba ma la gente è disposta anche a fare ore di fila e sgomitare per ottenere la sua fetta di unicità.

Lo sa benissimo la Swatch gang di Roma – presente però anche a Torino, Milano e Napoli – che nel solo mese di agosto può vantare un fatturato invidiabile. “Ad agosto ho guadagnato quasi 15mila euro”, “A me i sudamericani danno 100 euro per ogni orologio che vendo”, sono solo alcuni dei commenti raccolti dal giornalista di ‘Leggo’ Emilio Orlando. E tutto grazie allo “Speedmaster MoonSwatch Omega”, ovvero un orologio in edizione limitata sulla falsariga dei cronografi al polso degli astronauti dell’Apollo 11 che toccarono il suolo lunare nel 1969. Insomma, un prodotto di valore dal fiorente mercato e anche economico.

La Swatch infatti ha imposto come prezzo di listino 250 euro per una vendita massima di 30/50 pezzi al giorno. Troppo pochi per il numero di richieste che ritrovano riscontro favorevole nel mercato nero, ma a cifre esorbitanti. Ma non è il solo. Il “Mission to the sun”, quello quello meno pregiato della collezione, si trova al doppio prezzo direttamente di fronte ai punti vendita tra un misto di impunità e illegalità che lascia sgomenti.

Mentre, per il ricercatissimo “Mission to Neptune” si possono arrivare a spendere ben 2.500 euro. In moltissimi casi, però, rivolgersi al mercato nero è l’unico modo per ottenere l’orologio. La gente in fila nel negozio di via del Corso di Roma che aveva, nell’attesa che aprisse il punto vendita, redatto una lista, ha fatto tutto inutilmente. Tutti gli orologi Swatch disponibili per la giornata sono già esauriti. A comprarli in blocco sono stati quella della gang della Swatch che anche oggi continuano la loro fiorente attività.