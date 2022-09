Fratelli Bianchi, dal carcere giungono nuove notizie: i tempi dei bulli sono finiti

I fratelli Bianchi di nuovo sotto i riflettori, ma stavolta non per l’omicidio del giovane Willy. Ecco cosa è accaduto.

Non sono finite le brutte notizie per i fratelli Bianchi, che si trovano in carcere ormai da due anni per l’orribile omicidio commesso nella capitale nei confronti del giovane Willy, il ragazzo di ventuno anni originario di Capo Verde.

Una storia che sembra non avere fine, soprattutto per i colpevoli. Negli ultimi giorni infatti ci sono giunte altre notizie sulla loro situazione. Scopriamo insieme i dettagli.

Accuse infinite

Sono passati ormai più di due anni ma la vicenda sembra non trovare pace. Ancora una volta i fratelli Bianchi sono tornati sotto i riflettori, ma stavolta non per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte.

Il 4 luglio scorso Marco e Gabriele sono stati condannati all’ergastolo per aver ucciso il ventunenne di origini capoverdiane. Un omicidio a dir poco brutale, che ha veramente dell’incredibile. La sentenza definitiva è arrivata solamente alcune ore fa: entrambi sono stati condannati all’ergastolo. La vittima è stata presa a calci e a pugni fino a quando non ha smesso di respirare. Il verdetto ha risollevato, per quanto possibile, gli animi dei familiari, che non si aspettavano nulla di meno. Ovviamente nulla potrà riportare in vita Willy, ma almeno giustizia è stata fatta.

I due complici invece hanno ricevuto una sentenza più lieve rispetto ai due fratelli. Sia a Belleggia che a Pincarelli spetteranno 21 anni di carcere. Ma le notizie per i due assassini non sono finiti qua. Negli ultimi giorni ci sono giunte altre notizie dal Tribunale. Infatti, entrambi sono stati condannati per droga ed estorsione e per questo motivo sono stati aggiunti alla loro pena altri 4 anni e mezzo di carcere. Nel corso degli anni hanno sempre ostentato la bella vita, facendo degli acquisti che la gente comune si sognerebbe. Tra auto sportive, capi firmati, ogni cosa veniva condivisa sui social.

A prescindere dalla loro sentenza, i fratelli si sono sempre dichiarati innocenti, anche se ora sappiamo che non hanno avuto mai un bel giro. Il compito era quello di risolvere situazioni sgradevoli, che andavano a sfavore della loro compagnia. Per esempio prendere a pugni colore che non pagavano per la droga, cosa che hanno fatto anche fuori dal locale di Colleferro, dove Willy si era fermato per chiedere ad un amico se avesse bisogno di aiuto.