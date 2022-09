I migliori smartphone del momento: ce n’è per tutte le tasche (anche sotto 200 euro)

Ecco una lista dei migliori smartphone del 2022, inclusi alcuni modelli sotto ai 200 euro. Scopriamoli insieme.

Siete stanchi del vostro cellulare e magari preferite prendere uno più recente o con più funzionalità? Bè, noi siamo qui proprio per darvi i gusti consigli e per non farvi spendere troppo.

Infatti si pensa che gli smartphone di ultima generazione o almeno quelli usciti recentemente costino un’occhio della testa, ma non sempre è così. Alcuni modelli, anche se non usciti negli ultimi mesi, sono considerati alcuni dei migliori in circolazione. Qui di seguito troverete una lista dei migliori smartphone del momento. Vogliamo aiutarvi, non solo a scegliere il modello più giusto per voi, ma anche a risparmiare qualche soldo. Curiosi di sapere quali sono? Continuate a leggere per scoprirlo.

I modelli smartphone del 2022

Ci sono vari modelli che vi proponiamo qui di seguito, tutti validi e sotto i 200 euro. Cominciamo dal Samsung Galaxy A22 5G la risposta di Samsung a tutti i numerosi prodotti di casa Xiaomi di questa fascia di prezzo.

Con un costo medio di 170 euro, questo modello include una tripla fotocamera di discreta fattura, una batteria da 5000 mAh. Insomma è un software completo, un buon prodotto a 360°. Altrimenti Realme 8 5G , che può essere vostro a partire da 159 euro. Si tratta di uno smartphone uscito a maggio del 2021 e ancora oggi molto attuale con il plexiglass 5 pollici da 185 gr di peso e i suoi 5000 mAh di batteria, che è assolutamente il suo punto di forza, oltre al software che è un po’ più reattivo rispetto allo smartphone di Samsung.

Un altro modello che rientra tra i migliori è il Redmi note 10s. Nonostante non sia recentissimo vale la pena prenderlo in considerazione perché la famiglia Redmi note 11 non convince veramente appieno. Al suo interno troviamo una batteria da 5000 mAh, con ricarica rapida da 3 W molto rara su questa fascia di prezzo. Tra le varie funzioni, anche 4 sensori fotografici, di cui una principale da 4 megapixel è una rettangolare da 8 megapixel. Nemmeno le dimensioni sono particolarmente esagerate: il display misura 6,4 pollici e pesa 180 grammi.

Inoltre è resistente a polvere a acqua. Questi sono gli smartphone principali da prendere in considerazione anche se ce ne sono altri interessanti da tenere d’occhio rispetto alle prime tre scelte. Tra questi modelli troviamo il Motorola Moto G 5G, ma attenzione è conveniente solo se il prezzo non supera i 200 euro. Un altro smartphone rilevante è l’Honor X8, il quale è appena sceso sotto i 200 euro, quindi è uno smartphone assolutamente da valutare.