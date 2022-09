Il Principe Andrea non era il figlio di Filippo? Clamorose indiscrezioni sulla vita extraconiugale della Regina

La regina Elisabetta avrebbe avuto storie extraconiugali ed il principe Andrea potrebbe non essere figlio del nuovo Re? A parlare di queste clamorose allusioni, a Pomeriggio 5, è stato l’esperto della royal family Antonio Caprarica

Sono due bombe gossip di non poco conto quelle lanciate, nel bel mezzo di una diretta televisiva e a poche ore dalla scomparsa della 96enne Regina Elisabetta, da un vero e proprio esperto di Royal Family. Riguardanti proprio la vita privata della sovrana e, non meno importante, i retroscena sulla paternità del principe Andrea.

È accaduto tutto a Mattino 5 e a parlare è stato Antonio Caprarica, che ha alle spalle una lunghissima carriera da inviato a Buckingham Palace, è un profondo conoscitore della famiglia reale, sia nel pubblico che nel privato, e in passato ha avuto anche l’opportunità di incontrare Sua Maestà. Parlando con la conduttrice Federica Panicucci ha cercato di dire la sua in merito alla percezione che gli inglesi avranno di Re Carlo III, come verrà incoronato entro breve.

Morte Elisabetta, Re Carlo saprà essere alla sua altezza?

Così Caprarica ha passato in rassegna il lungo regno, ben 70 anni, della madre, concentrandosi anche sul suo altrettanto lungo matrimonio con Filippo, durato ben 73 anni, fino alla morte del consorte a 99 anni, avvenuta nel 2021. Il loro era un amore forte? Secondo Caprarica certamente si amavano e non è da escludere che Elisabetta lo amasse forse più di quanto lui amasse lei. In pubblico lui restava un passo dietro a lei e caratterialmente mostravano due sfaccettature molto diverse, lei imperturbabile, controllata e con un pizzico di ironia all’inglese ma solo e sempre al momento giusto, lui noto per le sue numerose gaffe e per il comportamento un pò impetuoso. Ebbene alle spalle potrebbe esserci stata, da entrambe le parti, qualche scappatella, anche se, ci ha tenuto a sottolineare Caprarica, probabilmente non ne avremo mai la certezza.

Elisabetta e Filippo, ci sono state reciproche scappatelle extraconiugali?

Sta di fatto che, se quelle di Filippo sono ritenute più plausibili, poco si sa della possibilità che Sua Maestà abbia avuto, in un lontano passato, relazioni extraconiugali; l’esperto royal ha a tal proposito dichiarato: “Il matrimonio d’amore è stato tale soprattutto da parte di lei, lo è stato certamente fino alla fine degli Anni Cinquanta, poi è diventata un’altra storia è diventato un matrimonio in cui due partner molto solidali si sono fidati e appoggiati nell’arco di tutta la loro vita, segnato da un profondo affetto e molta comprensione, questa è la storia vera di questi due esseri umani che restano un esempio di come ci si può amare e continuare a farlo anche quando ci sono incomprensioni, infedeltà, tradimenti, si mormora che ce ne sia stato qualcuno, uno o due anche da parte della regina, credo che non lo sapremo mai. Questo però voglio precisarlo sono soprattutto gli storici repubblicani a sostenerlo”.

Il terzogenito della regina non è figlio di Filippo? L’ipotesi

Ma non è tutto perchè, sempre nel corso di Mattino 5, Caprarica, dopo aver rievocato la lunga storia d’amore, con i suoi alti e bassi, tra Elisabetta e Filippo, ed i dettagli, riportati da esperti della Royal Family, in merito ai presunti tradimenti reciproci, ha anche fatto intendere che, sempre facendo riferimento a specifiche ricostruzione fatte da alcuni storici repubblicani, il principe Andrea potrebbe non essere il figlio di Filippo.

La tesi in sostanza è che il terzogenito della sovrana potrebbe essere frutto di una relazione extraconiugale della scomparsa regina con un uomo per il quale ha sempre nutrito e mostrato grande vicinanza ed amicizia. E a tal proposito ha sottolineato: “Alcuni poi, ci tengono a indicare una singolare somiglianza tra il principe Andrea e l’uomo che è stato più vicino alla regina, quando Filippo progressivamente si allontanava da lei”.