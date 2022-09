Si è rifiutato di farlo al primo giorno di scuola: il gesto di Louis con William fa il giro del mondo

Il principino Louis si è goduto il suo primo giorno di scuola insieme ai fratelli maggiori George e Charlotte. E sembra che non abbia avuto bisogno di alcun incoraggiamento da parte di papà William

A dispetto dei suoi quattro anni il principino Louis sembra essere già molto intraprendente. Ne ha dato prova in occasione del Giubileo della Regina quando tutto il mondo si è divertito osservando le sue divertenti espressioni facciali e la sua interazione con la mamma Kate Middleton e con il nonno Carlo. Nelle ultime ore si è tornati a parlare di lui per un comportamento decisamente inaspettato, data l’occasione. Louis infatti ha iniziato il suo primo giorno di scuola insieme ai fratelli maggiori, il principe George e la principessa Charlotte e sembra proprio che non abbia avuto bisogno, come spesso accade in questi casi, di alcuna forma di incoraggiamento da parte del padre, il principe William.

Louis e il primo giorno di scuola: il suo gesto a William fa il giro del mondo

Il bimbo studia alla Lambrook School nel Berkshire ed è stato quì portato da Kate e William che, come tutti i genitori potrebbero essere stati preoccupati per come si sarebbe sentito il loro bimbo più piccolo in merito a questo suo nuovo inizio. Ma, almeno a giudicare dalle immagini, Louis avrebbe affrontato il suo ‘primo giorno’ con la giusta dose di orgoglio e senza necessità di avere la mano del padre tra le sue mentre camminava diretto verso l’ingresso dell’istituto. Nei filmati infatti si vedono George e Charlotte tenere, rispettivamente, la mano di Kate e William. Tra mamma e papà invece c’è Louis il quale tiene solo la mano di Kate mentre il Duca di Cambridge prova ad avvicinare la sua per capire se abbia bisogno del suo sostegno ma, a sorpresa, Louis la rifiuta e prosegue spedito verso la scuola dove poco dopo incontrerà il suo nuovo preside Jonathan Perry. Tanto che, dopo pochi secondi, William ammette la sconfitta e dà al bimbo un colpetto protettivo sulla testa.

Il saluto del nuovo preside ai figli di William e Kate

“Benvenuti a Lambrook”, ha detto il preside Perry ai bambini. “È bello avervi con noi, siamo molto eccitati per l’anno a venire”. Poi, salutandoli uno per uno, ha detto loro, “Siete eccitati?” ed i tre in coro hanno risposto “Sì”. William ha poi aggiunto, “non vediamo l’ora” sottolineando che i bambini avevano “molte domande”. Sulla soglia, in attesa del loro arrivo, c’era anche Jenny, la moglie del signor Perry, che lavora nel gruppo pastorale.

È la prima volta che tutti e tre i fratelli frequentano la scuola insieme, con Louis che inizia la sua educazione in pre-preparazione e i suoi fratelli maggiori si uniscono alla preparazione come nuovi principianti. La famiglia si è stabilita nella loro nuova casa in fondo alla strada, ad Adelaide Cottage, pronta per l’inizio dell’anno scolastico e per essere più vicina alla regina che ora vive permanentemente al Castello di Windsor.