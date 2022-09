Si fa il bagno a riva e rischia di annegare: il terribile attacco della tartaruga marina che ha sconvolto i bagnanti

Vacanza dal sapore agrodolce per una turista ha rischiato di morire, dopo esser stata attaccata da un’aggressivissima tartaruga marina.

Quando pensiamo alle tartarughe marine, tutto possiamo immaginare, fuorché siano degli animali aggressivi e pericolosi per l’uomo. Nella nostra memoria collettiva, infatti, è vivido – e lo sarà sempre, anche a distanza di anni – “Alla ricerca di Nemo” e le tenerissime tartarughe Scorza e Guizzo, pronte ad aiutare il padre di Nemo a ritrovare il figlio seguendo la corrente australiana.

“Aggrappati al guscio bello!”, è diventata una frase iconica che trasmette allegria e dolcezza. Eppure, per una turista l’incontro con una tartaruga marina ha preso una piega decisamente inaspettata. Come riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, Lidia Bazarova ha raccontato di pensare di morire, una volta che una tartaruga marina l’ha attaccata mordendole il sedere e trascinandola sott’acqua.

Era solo a una manciata di metri dalla riva, eppure era certa che sarebbe morta annegata. La forza e la violenza della testuggine, infatti, l’ha totalmente spiazzata e traumatizzata. La donna, una 64enne russa in pensione, si trovava in un resort in Turchia, quando è stata attaccata. Ma dopo l’incidente e le ferite riportate, è stato necessario anche l’intervento dei medici. Si è trattato, infatti, di un’aggressione molto violenta.

“Non mi sarei mai aspettata nulla del genere”, ha spiegato Lidia sempre al Sun. “Ero molto vicino alla riva, non più di 3/4 metri, quando mi sono girata di schiena e mi sono sdraiata. All’improvviso, però, mi sono sentita afferrare dal sedere. È stato davvero spaventoso. Non capivo cosa fosse, sapevo solo di star annegando”, Lidia sin da subito ha iniziato ad agitare le braccia per far capire che si stava trovando in una situazione di pericolo.

A tu per tu con l’abominevole tartaruga marina

Sono stati attimi infiniti e di terrore per Lidia che non sapeva come liberarsi dalla terribile morsa della tartaruga. “Mi ha lasciato andare solo per afferrarmi con un morso ancora più forte e doloroso. Non ho idea di quanto sia durato l’attacco”, ha spiegato ancora la 64enne. “Fortunatamente qualcuno mi ha visto e si è precipitato da me. Ha iniziato ad urlare contro la tartaruga per allontanarla, così che la creatura ha sposato l’attenzione sul mio soccorritore”.

Una volta liberata, Lidia è stata soccorsa in spiaggia. La donna ha riportato ferite alle natiche, all’anca, alle gambe e alle dita, causate dal becco aguzzo della tartaruga. Per lei è stato anche difficile potersi sedere comodamente per un bel po’. A soccorrerla e salvarle la vita è stato il bagnino Mustafa Sari, morso alla spalla dalla tartaruga marina carnivora Caretta che può arrivare a pensare quanto una mucca da latte.

Ma prima di Lidia, altre due persone sono state ferite ed attaccate dalla testuggine che ha morso anche una donna e un uomo. Ma perché le tartarughe possono essere così pericolose per l’uomo? A spiegarlo al Sun è stato il professor Mehmet Gökoğlu, il quale ha affermato che le tartarughe sono inclini ad attaccare gli esseri umani che si trovano nel loro “spazio vitale“. Insomma, mal digeriscono la presenza di altre creature che non siano tartarughe.