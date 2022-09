“Sono rimasta malissimo”: grave affronto alla figlia di Al Bano e Romina | Lo sfogo

La figlia di Al Bano e Romina Power ha ricevuto un affronto non indifferente dal noto programma televisivo, e spiega le ragioni dell’accaduto

Un affronto non di poca entità quello ricevuto da Romina Carrisi, la più piccola delle figlie dell’amatissima ex coppia.

La Carrisi è un’attrice di professione, ma anche un’artista poliedrica e dalle mille sfaccettature. Si occupa, infatti, di fotografia e di scrittura e lavora anche come modella.

E’ dunque conosciuta nel mondo dello spettacolo non solo per essere la figlia della nota coppia di cantanti.

Per tale ragione è stata contattata per un lavoro nel mondo della TV, per poi essere rifiutata.

A spiegare l’accaduto è la stessa Romina che sul suo profilo Instagram ha chiarito le dinamiche dietro la vicenda.

Grave affronto alla figlia di Al Bano e Romina: cosa è successo a Romina Carrisi

L’affronto ricevuto dalla figlia di Al Bano e Romina riguarda la sua partecipazione al programma ‘Ballando con le Stelle’, il format condotto da Milly Carlucci in cui VIP e ballerini professionisti fanno coppia per sfidarsi l’un l’altro.

A confermare il fatto che abbia partecipato ai provini è stata proprio la stessa Romina, che tramite un post su Instagram ha chiarito cosa sia andato storto.

L’attrice, infatti, è stata esclusa dal programma. Ma non solo.

Al suo posto è stata scelta un’altra figlia d’arte: Rosanna Banfi, figlia dell’attore Lino Banfi.

Ma cosa è accaduto? E perché la giovane Carrisi è stata esclusa dal programma televisivo?

Come anticipato è lei stessa a spiegarlo in un post sui suoi profili social, dove scrive:

“Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le Stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i “no” con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005″.

E ancora: “Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 19 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io? Eh io, io. Ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa“.

Nel 2005 Romina prese parte alla terza edizione del reality l’Isola dei Famosi, in quell’anno condotta da Simona Ventura.

La decisione era stata già oggetto di pentimento da parte della Carrisi, ancor prima della mancata partecipazione al programma della Carlucci.

La regola del no di Milly Carlucci

La decisione di non far partecipare ex concorrenti di reality è stata fatta in modo perentorio da Milly Carlucci

Alla domanda sul fatto che tale regola potesse essere limitativa, considerando che oramai la tv è piena zeppa di reality e talent show, la sua risposta fu questa:

“Finché ci riusciamo vorrei mantenere questo principio. Il motivo è semplice, nei reality ci si racconta in situazioni estreme, rischieremmo di vedere storie già raccontate. Diverso è il discorso dei talenti veri e propri lì non c’è nessuna preclusione.”

Ci sono state, tuttavia, varie eccezioni, come quella fatta per Mietta, Costantino della Gherardesca e Suor Cristina.