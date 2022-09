Un nuovo gadget della famiglia reale in vendita: la biancheria del principe Harry

Una notizia imbarazzante per il Principe Harry e la consorte Meghan? Insomma, in realtà la notizia nasconde ben altro.

Tutto è accaduto durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II, quando cose strane erano fatte apparire normali: come vendere la biancheria del Principe Harry.

Sono decisamente abitudini non consuete a Buckhingam Palace e anche il Principe Harry ne è stato coinvolto. Cosa è accaduto nello specifico? Il marito di Meghan ha dovuto mettere in considerazione l’idea di diventare il protagonista di uno dei souvenir più strani della casa reale. Durante lo storico evento infatti si potevano portare a casa oggetti più strani e tra questi è emerso anche quello che riguarda il principe.

Famiglia Reale in imbarazzo: il Principe Harry mette all’asta le mutande

C’è chi ha scelto un servizio di piatti o una Barbie che somigliava alla Regina Elisabetta, ma qualche altro gadget ha attirato l’attenzione di tutti ovvero la biancheria del principe Harry. Parliamo nello specifico dell’intimo. Questa è stata messa addirittura all’asta l’11 agosto a Las Vegas. Per gli interessati l’affare bollente si è tenuto all’Hustler Club di Larry Flynt. Da quanto partiva l’asta? Ben 10 mila dollari.

Gli slip del Principe Harry hanno fatto dunque un lungo giro. Dall’Inghilterra a Las Vegas. Il tutto è avvenuto nel 2012 e la storia è davvero da raccontare. Il figlio di Carlo e Diana infatti adorava andare di feste in festa e non badava a spese. I paparazzi con lui si divertivano a rincorrerlo tra feste, abusi di alcol. Insomma la sua baldoria era oro colato. Proprio nel 2012 Harry si fece notare all’all’Hustler Club di Larry Flynt. Qui il principe incontrò la sex worker Carrie Reichert con si intrattenne per la serata. E lì perse gli slip.

Insomma la stessa donna raccontò che il principe Harry el aveva regalato i suoi slip in quell’occasione. Al The Mirror disse: “Quando festeggiava a Las Vegas, tutti amavano lui e il suo senso del divertimento. Oggi Harry è diventato così noioso, è un vero peccato” “Almeno questi slip ricordano com’era una volta… quando Harry era il principe del divertimento”.

E ha deciso quindi di metterli in vendita mostrando il vero alto del principe Harry, quello divertente che ha conosciuto tanti anni fa, prima del matrimonio con Meghan Markle, la donna per la quale ha sfidato la Famiglia Reale. Ma mai nessuno ovviamente, con o senza slip, potrà dimenticare le scorribande del principe Harry.