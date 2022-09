Angela Celentano, importanti aggiornamenti: una foto segna la svolta nelle ricerche

Nuova svolta sul caso Angela Celentano: nonostante siano passati diversi anni dalla vicenda, una nuova pista spiana la strada a nuovi risvolti

La storia della scomparsa della piccola Angela Celentano continua a far parlare: ben ventisei anni fa, la bambina scomparve misteriosamente sul monte Faito, in provincia di Napoli. Non è mai stato ritrovato il suo corpo, circostanza che fa attualmente sperare che l’ormai ragazza sia ancora viva, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi...

Le ricerche di Angela non si sono mai interrotte e, cercando di dare un volto all’ormai ragazza, si è provveduto ad elaborare la sua foto con la tecnica age progression. A spiegare di cosa si tratta, Luigi Ferrandino, l’avvocato della famiglia.

Le sue dichiarazioni sono state riportate da Vanity Fair: “È stato utilizzato uno speciale software che ha invecchiato le foto di Angela da bambina utilizzando i tratti somatici della sua famiglia” ha spiegato.

Il risultato è stato una fotografia così realistica che si è già aperta una nuova pista, che potrebbe dare una svolta decisiva al caso…

Angela Celentano, ecco la nuova pista che fa ben sperare

La foto ottenuta con questa tecnologia avanzata è stata così diffusa ovunque, con la speranza che potesse portare ad una possibile somiglianza. E così è stato: nelle scorse settimane è stata individuata in America Latina una ragazza somigliante all’immagine in modo non indifferente.

A dare maggiori dettagli a Vanity Fair della ragazza in questione è sempre l’avvocato Ferrandino, da cui sono emerse alcune incredibili evidenze. “Stiamo verificando se questa persona sia davvero compatibile con Angela Celentano”.

Alcuni dettagli sarebbero incredibilmente realistici e accenderebbero nuovamente la speranza di poter finalmente dare una svolta definitiva al caso: “Per ora è emerso che questa ragazza, oltre ai tratti somatici, ha anche una voglia di caffè sulla schiena simile a quella che aveva la bambina scomparsa”.

Un tratto fisico che andrebbe ad avvallare ancora di più questa pista. Sul resto, invece, è buio totale: “Questa persona ha una storia che non è molto chiara. Stiamo valutando tutti questi elementi e, una volta che avremo dati più concreti, procederemo con il test del dna”.

Ed effettivamente, anche nei genitori di Angela, Catello e Maria Celentano, si è accesa una nuova speranza: “La nostra emozione nel vedere questa immagine è stata forte, poiché la foto è veramente veritiera. Maria ha pianto” ha dichiarato il papà. Speriamo possa dare una risposta definitiva a questa travagliata e complessa vicenda.