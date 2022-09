Ballando con le stelle, il concorrente spaventa Milly Carlucci: “Se dovessi stramazzare sulla pista…”

Ci risiamo, Ballando con le stelle torna a far parlare di sé e questa volta Milly Carlucci dovrà fare le spese con un concorrente che l’ha terrorizzata. Quello che ha detto è alquanto bizzarro.

Sapete perché ha accettato? Ve lo sveliamo!

Sta per iniziare la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il prossimo 8 ottobre 2022 Milly Carlucci tornerà su Ria Uno con un nuovo cast, pronta a vincere la gara di ascolti del sabato sera. Faranno parte in maniera ufficiale tantissimi tra vip, attori e cantanti: ma tra loro troviamo qualcuno che non è proprio convinto al massimo e ha fatto spaventare la presentatrice.

Il suo nome l’abbiamo già sentito, ha fatto già qualche programma tv inoltre è fidanzato con una donna dello spettacolo molto famosa. Ma procediamo con ordine. Accanto alla Carlucci ci saranno: va Zanicchi, Dario Cassini, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger. Manca solo un nome.

Il concorrente di Ballando con le stelle spaventa Milly Carlucci

Il concorrente che ha spaventato la Carlucci infatti è Lorenzo Biagiarelli. Insieme a Milly, a fronteggiarlo, la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Qualcosa insomma non va e sapete perché?

Lorenzo Biagiarelli è infatti famoso soprattutto per essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, che fa parte della giuria. Il bel 32enne, noto in tv per essere un volto di È sempre mezzogiorno in quanto chef, sarà quindi giudicato proprio dalla sua partner. Ci saranno dei favoritismi? Lo vedremo solo puntata dopo puntata. Della sua presenza allo show Biagiarelli ha voluto fare chiarezza proprio su Instagram.

Le sue parole sono ricche di sarcasmo: “Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle – ha esordito il compagno della Lucarelli -. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso”. In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il Mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso”. Non è mancata insomma la stoccata ad Enrico Montesano.