Beve una Pina Colada e muore sul colpo: l’assurda fine di un 18enne lascia tutti senza parole

Pina colada letale in Spagna per un ragazzo di soli 18 anni. Ma come è stato possibile morire per un cocktail?

Shiv Mistry aveva 18 anni e si trovava in vacanza in Spagna, sulla Costa del Sol, quando si è sentito male. Originario del Regno Unito, il giovane avrebbe cominciato presto medicina presso l’Università di Cambridge, uno dei centri più ambiti dagli studenti inglesi e non solo. Purtroppo, però, i sogni di Shiv sono stati spezzati da una Pina colada fatale per lui.

Si tratta di un cocktail molto dolce preparato con rum chiaro, latte di cocco e succo d’ananas, un mix quindi fresco e che non dovrebbe causare problemi a causa del basso livello alcolico. Qualcosa, però, è andato storto quella sera. Dopo il primo sorso, il 18enne ha cominciato a sentirsi male a causa di una forte reazione allergica. Al posto del latte di cocco, infatti, era stato usato dal locale una normale crema di latte.

Shiv, però, era allergico ai latticini e ha avuto uno shock anafilattico che può anche portare alla morte se non si interviene prontamente e adeguatamente, proprio come è successo al 18enne. Sia gli amici che il personale medico giunto sul posto hanno fatto di tutto pur di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Shiva è morto a causa di un errore che non doveva avvenire. Il giovane, infatti, aveva scelto appositamente un cocktail che non contenesse tracce di latticini al suo interno, il locale però, forse avendo finito il latte di cocco, ha deciso – senza consultarsi prima col ragazzo – di sostituirlo con latte normale.

Il messaggio sui social dello zio e la raccolta fondi

“Era in Spagna con i suoi amici per festeggiare la fine degli esami e non vedeva l’ora di frequentare il Claire College dell’Università di Cambridge per studiare medicina entro la fine dell’anno. Shiv ha avuto una reazione allergica ed è andato in shock anafilattico, dopo aver convissuto con un’allergia ai latticini sin da quando era un bambino”, ha scritto sui social lo zio di Shiv che non si dà pace per questo errore che ha condotto alla morte prematura il nipote.

Proprio per questo, sempre lo zio del 18enne ha deciso di lanciare una raccolta fondi sul famoso sito GoFundMe – usato molto anche in Italia durante i primi mesi della pandemia per sostenere gli ospedali e non solo – creata appositamente in memoria di Shiv. L’obiettivo dello zio è raccogliere fondi per l’associazione britannico Anaphylaxis UK, in prima linea sulla sensibilizzazione sul tema. In molti credono ancora, infatti, che l’allegria ai latticini non sia alla fin fine un disturbo grave.

La triste vicenda di Shiv Mistry, però, ha dimostrato proprio il contrario. Eppure, con grande sorpresa dello zio, la raccolta fondi che doveva arrivare a mille sterline ha superato già le 11 mila. Molti degli utenti che hanno deciso di donare, infatti, hanno commentato la raccolta, manifestando la loro vicinanza a tutte le persone che conoscevano il 18enne ricordato da tutti come un ragazzo brillante, generoso e solare.