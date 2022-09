Guerra in Ucraina: cosa è successo a Mattia Sorbi? | Il giornalista italiano nella lista nera del Governo

Che fine ha fatto il giornalista italiano Mattia Sorbi che si trovava a Kherson, prima di essere ferito da una mina?

L’8 settembre 2022 è stata una giornata memorabile.

La morte della Regina Elisabetta II nel tardo pomeriggio ha oscurato tutte le altre notizie del giorno, monopolizzando, come era prevedibile, tutti i media.

Tra le notizie, però, che si sono perse strada facendo, ma che non per questo non continuano a non destare preoccupazione, c’è il ferimento in Ucraina del giornalista freelance italiano Mattia Sorbi.

Stando alle ultime confuse ricostruzioni, Sorbi si trovava a Kherson durante la controffensiva dell’esercito ucraino. La cittadina a sud del Paese, infatti, al momento è sotto il controllo russo, destando non poche preoccupazioni al contingente ucraino. Si tratta di una conquista importante da parte dei russi, perché costituisce una via di accesso alla città portuale di Odessa e al Mar Nero, ovvero uno degli obiettivi del Cremlino sin dall’inizio della guerra.

Il giornalista – che ha collaborato con ‘Repubblica’ e ‘Rai’ – ha deciso quindi di documentare la situazione nella città, spostandosi da Mykolaiv a Oleksandrivka, la zona calda vicino al fronte. Da quel momento il suo amico Arndt Ginzel, anche lui giornalista freelance tedesco, ha perso le tracce di Sorbi, scrivendo su Facebook di non avere più sue notizie dal 31 agosto.

Pare però che Mattia Sorbi sia stato gravemente ferito alla gamba e all’intestino, durante gli attacchi, per l’esplosione di una mina anti-carro sull’auto in cui viaggiava e che ora si trovi in un ospedale di Kherson sotto controllo russo.

Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere di essere in contatto costante col giornalista e di star facendo di tutto per farlo rientrare il prima possibile in Italia. A questo punto, però, le cose si complicano. Ucraina e Russia, infatti, si incolpano a vicenda dell’incidente. Ma non solo.

Mattia Sorbi finisce nella lista nera del governo ucraino

Le ricostruzioni fornite sia dal Ministero della Difesa russo che ucraino non convincono. Se il primo, infatti, aveva reso noto come Mattia Sorbi fosse finito nella trappola dei soldati ucraini che volevano usare il giornalista come vittima sacrificale, in modo da incolpare l’esercito russo con i media occidentali, il secondo afferma invece che il freelance abbia scelto da solo di muoversi in una zona poco sicura, finendo ferito dai russi.

La convalescenza in un ospedale controllato dai russi, inoltre, aveva fatto ipotizzare che la Russia lo stesse usando come “ostaggio”, ma al momento non sono state avanzate proposte dal Cremlino. Tuttavia, il sito “Myrotvorets“, affiliato col Ministero degli affari interni dell’Ucraina e per molti gestito proprio dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina, ha schedato Sorbi come un “Provocatore – Partecipante alle attività di informazione e propaganda del paese aggressore contro l’Ucraina”, additando al giornalista la responsabilità dell’attacco, malgrado i tentativi di dissuasione dell’esercito ucraino.

Mattia Sorbi è così finito nella lista nera del governo ucraino. Su Myrotvorets vengono schedati, infatti, tutti i “nemici dell’Ucraina“. Uno di questi è stato il reporter italiano Andy Rocchelli, ucciso dall’esercito di Kiev nel 2014. Insieme al collega russo Andrej Mironov, stava documentando le azioni degli ucraini contro i civili nei pressi di Slavyansk, zona del Donetsk controllata dai separatisti filorussi.