Ha perso l’ultimo treno per tornare a casa: un senzatetto giunge in suo aiuto e la salva

Il gesto di un senzatetto nei confronti di una ragazza ha commosso il web, che ha deciso di ripagarlo generosamente.

Una donna aveva perso l’ultimo treno della giornata e non sapeva dove sostare durante la nottata, fino a quando un senzatetto non è arrivato in suo soccorso.

Una storia che ha dell’incredibile, quella di Nicole Sedgebeer, che non sapevo come tornare a casa è stata costretta a sostare in stazione aspettando il primo treno della mattina. Ma per fortuna ha incontrato Mark, un senzatetto che solitamente risiede nella zona. Ma scopriamo insieme cosa è successo.

Un senzatetto ha salvato la giornata

Nicole Sedgebeer ha perso l’ultimo treno per far ritorno a casa e si è ritrovata fuori dalla stazione intorno alle 3 del mattino. Ma è a questo punto che un senzatetto chiamato Mark è intervenuto in suo aiuto.

La ragazza di 22 anni ha creato un Crowdfunder inizialmente sperando di raccogliere mille sterline per “il mio amico senzatetto Mark”. Ma da allora quasi 800 donazioni hanno raccolto più di 10 mila sterline. Sedgebeer non aveva un posto dove andare, aveva li cellulare scarico e mancavano ancora diverse ore al suo prossimo treno dopo aver speso una serata nella capitale inglese. Sentendosi molto vulnerabile è stata avvicinata da un senzatetto di nome Mark che l’ha portata in un bar aperto tutta la notte, promettendole di tornare per accompagnarla alla stazione in tempo per il prossimo treno.

Anche se lei dubitava della sua parola, Mark è tornato intorno alle 5 del mattino successivo per riaccompagnarla al sicuro. La ragazza ha raccontato: “Non solo si è presentato, ma ha dovuto prendere un autobus per venire a prendermi. Quest’uomo, con cui probabilmente avrei evitato un contatto visivo se mi avesse chiesto degli spiccioli, ha completamente trasformato un evento così negativo nell’evento più illuminante della mia vita. Mark sei un uomo speciale”. Nicole ha dichiarato di essere “completamente sopraffatta” dopo che il suo post originale è diventato virale ed è stato condiviso più di 18.000 volte.

Ha creato una pagina di raccolta fondi online perché voleva “fare qualcosa per aiutare Mark e tutti gli altri senzatetto della città”. Ha deciso così di scrivere un post su Facebook annunciando di aver raggiunto l’obiettivo che si era prefissata di 8 mila sterline. Da allora però la cifra ha continuato a salire, fino a raggiungere le oltre 10 mila sterline. Ha detto: “Il miglior regalo di compleanno di sempre vedendo quanto le persone hanno donato per Mark. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a raggiungere il nostro obiettivo. Continuiamo così!”.