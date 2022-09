La benzina torna a far scherzi: nuovo imprevisto per le tasche degli italiani

I prezzi della benzina non accennano a stabilirsi e questo non fa che creare ulteriore insicurezza al popolo italiano: ecco le ultime news

Quale può esser considerato a tutti gli effetti il vero “tasto dolente” degli italiani se non la fantomatica benzina? Il suo continuo oscillare di prezzi, infatti, continua a dar filo da torcere al nostro popolo che, tra un malcontento e l’altro, cerca di adeguare le proprie abitudini il più possibile alle variazioni…

Secondo gli ultimi dati dell’ANSA, però, un nuovo risvolto ha nuovamente investito i mutevoli prezzi della benzina. Eravamo rimasti ad un aumento vertiginoso data purtroppo dalla guerra russo-ucraina.

Pare che, però, la situazione stia nuovamente cambiando e gli italiani dovranno prepararsi ad un nuovo background. Tuttavia, rispetto alla situazione catastrofica che avevamo lasciato, potremo tornare a respirare leggermente su alcuni aspetti.

Per altri versanti, invece, dovremo nuovamente affrontare dei momenti difficili. Ecco cosa riportano le statistiche dell’ANSA nel dettaglio.

Benzina, ecco come sono variati i prezzi negli ultimi giorni

Secondo ANSA, sulla rete italiana sono in calo i prezzi di benzina e diesel: insomma la situazione si sta leggermente risollevando dopo il grande aumento di qualche mese fa. La situazione non va di pari passo però per il metano…

Come riporta il sito: “Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi che hanno chiuso venerdì in rimbalzo, non si registrano nuovi interventi sui prezzi raccomandati dei due carburanti. Il monitoraggio dei prezzi praticati sul territorio mostra medie in discesa, soprattutto sulla benzina a valle degli interventi dei giorni scorsi”

Ecco altre evidenze riportate dall’ANSA: “In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 del 4 settembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self si porta a 1,757 euro/litro (1,773 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,739 e 1,766 euro/litro (no logo 1,751). Per il diesel self, va a 1,849 euro/litro (1,858 il valore di venerdì), con le compagnie tra 1,834 e 1,857 euro/litro (no logo 1,849).

Sempre in merito alla benzina, per il servito: “il prezzo medio praticato scende a 1,903 euro/litro (1,923 il dato precedente), con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,823 e 1,958 euro/litro (no logo 1,806). La media del diesel servito si porta a 1,990 euro/litro (2,002 euro la rilevazione di venerdì), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,925 e 2,055 euro/litro (no logo 1,901)”.

I dati per GPL e metano, infine, si posizionano tra 0,8 a 0,824 euro/litro (no logo 0,797). Infine il prezzo medio e 2,602 e 3,236 (no logo 2,831).