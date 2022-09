La lavatrice che fa tutto da sola: non dovrai nemmeno ricordarti di acquistare il detersivo

Lavatrici innovative? La tecnologia va sempre avanti è ha inventato un macchinario che rappresenta il futuro: la macchina che fa tuto da sola. Scopriamola.

All’IFA 2022 di Berlino è stata presentata la Washpass ovvero la lavatrice che fa tutto da sola: vediamo di cosa si tratta.

Il sogno più grande della vostra vita è avere una lavatrice che faccia tutto da sola? In qualche modo potrete essere accontentati. E’ nata infatti la Washpass, la macchina che riordina anche i detersivi quando sta per finire. Un vero gioiellino che non vedrete l’ora di portare a casa. Questa macchina è assolutamente innovativa ed è stata presentata all’IFA 2022 di Berlino, grazie alla collaborazione tra due marchi; Haier e Nuncas.

Se la macchina dei sogni ha debuttato in fiera in Germania, in Italia arriverà ben presto e con una formula del tutto nuova. Curiosi di saperne di più? Sappiate solo che non è più un sogno, ma realtà. La sua caratteristica fondamentale? Non è vostra. Non prevede infatti acquisto e manutenzione, nessuna scelta di lavaggio né di detersivo da usare: è il futuro.

La lavatrice che fa tutto da sola: riordina anche i detersivi.

A creare una macchina così innovativa è stato il marchio Haier, celebre nel settore elettrodomestici, in collaborazione con Nuncas che all’IFA 2022 a Berlino ha portato l’innovativa Washpass. Si tratta di un’esperienza di lavaggio piuttosto che di una lavatrice. E’ una macchina in abbonamento connessa e autorizzata. Questa arriverà a casa a fronte di un abbonamento e potrà essere comandata anche da remoto attraverso un’app. L’obiettivo è quello di creare un prodotto innovativo, sostenibile, che rispetti l’ambiente e non sia troppo costoso. Ma quanto tempo bisognerà aspettare per averla?

In Italia si attende l’arrivo di Washpass per novembre 2022. Questa macchina, che ha un carico massimo di 9 kg, ha un sensore di peso che permette di regolare acqua e detersivo. Ci sono tantissimi programmi di lavaggio da scegliere e si può fare tutto comodamente con l’applicazione del sistema Haier hOn. Nello sportello si trovano quattro ingredienti del marchio Nuncas disposti in altrettanti flaconi, che sono collegati alla lavatrice e si miscelano anche in base al programma.

Chi vorrà provarla può registrarsi sul sito Haier e pagare una tassa iniziale di 150 euro così da avere la lavatrice per 36 mesi. L’iscrizione, con abbonamento mensile, con massimo di lavaggi annuali, varia da 100 a 340 euro. La quota comprende anche assistenza e trasporto e montaggio. Fanno parte della quota anche i prodotti Nuncas che vengono spediti a domicilio quando stanno per terminare. Davvero un sogno!