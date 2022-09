Pacha Ibiza di nuovo in vendita, ecco quanto ti costa la discoteca più famosa del mondo

Il Pacha è nuovamente in vendita, ma la cifra che è stata avanzata è da capogiro. Scopriamo insieme i dettagli.

Una delle discoteche più famose del mondo, e sicuramente la più famose dell’isola iberica, è di nuova in vendita. Infatti lo stabile era stato acquistato in precedenza solamente 5 anni fa. Ma a far discutere non è tanto il passaggio di proprietà, quanto la cifra proposta, che ha suscitato a dir poco scalpore tra gli utenti.

Il Gruppo Pacha, il franchising di locali notturni con sede nella splendida e celebre Ibiza, sarebbe in vendita per 500 milioni di euro. Secondo il sito web Cronica Global, con sede a Barcellona, il prezzo richiesto tiene conto dei locali, tra cui il Destino e il Lio, e delle tariffe pagate per il franchising globale dei locali notturni Pacha.

Il Pacha in vendita

Secondo alcune indiscrezioni, il motivo della vendita sarebbe dovuto alla famiglia che ne è al momento proprietaria, la Matutes, che non solo possiede il Pacha ma è anche proprietaria di numerosi club e hotel a Ibiza. Tra questi troviamo ad esempio l’Ushuaïa, l’Ushuaïa Tower e l’Hard Rock Hotel.

Fonti vicine al Gruppo Pacha, che includono il Cronica Global, hanno dichiarato che il fondatore di Pacha, Ricardo Urgell, non riesce a digerire la famiglia Matutes. “Il Pacha non crede in questa nuova idea di Ibiza ricca portata avanti da Abel Matutes J. Il fondatore non può più andare avanti e i suoi figli non vogliono essere testimoni del futuro. Per questo motivo stanno cercando un investitore”. Secondo quanto riferito, il Pacha Group ha trascorso un anno a negoziare con un investitore cinese, ma l’affare è fallito.

È stato un anno di grandi cambiamenti sull’Isola, con la chiusura dello Space Ibiza. Quest’ultimo infatti chiuderà i battenti il mese prossimo, dopo che il proprietario Pepe Rosello lo ha acquistato 27 anni fa. Ne prenderà le redini invece il gruppo Ushuaïa. Il passaggio avverrà verso la fine dell’estate. La scorsa settimana, lo Space Ibiza ha aggiunto una serie di nomi per il suo ultimo party di chiusura, che si terrà domenica 2 ottobre. Questo prima di rivelare che il club di Playa D’en Bossa potrebbe trasferirsi in una nuova sede situata in un’altra importante città di Ibiza, San Antonio, dove tutt’ora ospita una grande movida giovanile.