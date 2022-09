10 superstar di Hollywood con cui nessuno vuole lavorare: alcuni sono davvero insospettabili!

Sai che ci sono attori super noti nel mondo del cinema con cui è davvero difficilissimo lavorare? Ti sveliamo di chi si tratta e i motivi!

Ad Hollywood, si sa, sono numerosissimi i nomi “di punta”: sono tantissimi gli attori ormai super amati e richiesti dai registi più in voga, tuttavia, per averli, è talvolta necessario accettare dei compromessi. Ma non per tutti, talvolta, ne vale la pena…

Non te lo aspetteresti mai, ma numerose stelle del cinema che siamo tutti abituati a vedere sul grande schermo sono molto difficili da assoldare e no, non parliamo solo di questioni economiche.

Tantissimi attori, infatti, hanno un carattere molto difficile, con cui è difficile confrontarsi sul set e, talvolta, avanzano pretese impossibili o, comunque, incompatibili con la routine di scena. Ecco quali sono e i motivi…

Gli attori di Hollywood con cui è molto difficile lavorare

Scorrendo in basso, troverai il nome di ben 10 attori con cui moltissimi registi e troupe hanno avuto difficoltà nel lavorare. Molti nomi probabilmente ti sorprenderanno, ma basta scavare nei vari “dietro le quinte” per poter immaginare meglio…

Il primo della lista è sicuramente Dustin Hoffman. Ha avuto numerosi litigi con il regista di Tootsie Sydney Pollack e ha schiaffeggiato Meryl Streep sul set di Kramer vs Kramer per far emergere in lei la giusta reazione.

In secondo luogo, abbiamo Lindsay Lohan: l’attrice ha avuto negli anni numerosi problemi con droga e alcool e ciò si è riversato sulla sua carriera, che non hai mai spiccato il volo. Per non contare i ritardi sul set e, se arrivava, era “impreparata”.

Molto difficile da gestire è anche l’attore Bruce Willis. Secondo il regista Kevin Smith, sarebbe “molto arrogante”. Idem per Julia Roberts: si dice che sul set di Hook – Capitan Uncino, di Steven Spielberg, abbia battibeccato troppo col regista.

Gene Hackman, invece, è noto soprattutto per un episodio: durante le riprese de “I Tenenbaum”, si è scagliato contro il regista Wes Anderson, affermando “Tirati su i pantaloni e comportati da uomo“. Katherine Heigl, invece, è stata tacciata come “poco professionale” per aver criticato alcuni prodotti in cui ha preso parte.

E ancora, Sharon Stone sarebbe stata definita “prepotente” e Russel Crowe troppo impulsivo: basti solo pensare che sul set de “Il Gladiatore” ha quasi minacciato di uccidere il produttore perchè i suoi assistenti non erano pagati in modo conforme.

E infine, Gwyneth Paltrow è ossessionata dalla pulizia e chiede ai suoi assistenti di pulire sempre i luoghi in cui deve recitare mentre Edward Norton tenderebbe spesso a prendere il controllo dei film in cui recita.