Attaccano i piedi dei bagnanti in gruppo: una nuova minaccia marittima | I mini-piranha terrorizzano i residenti

La nuova minaccia che arriva dal mare ha già terrorizzato i bagnanti che avvertono: i mini-piranha attaccano in gruppo e possono essere molto pericolosi.

Il mare, per quanto affascinante, può avere mille insidie, soprattutto quando si tratta dell’oceano. Il mondo sommerso infatti ha tutta una sua vita che poco si cura della nostra, continua silente, ma tumultuosa, sotto il livello del mare. Proprio per questo, nella maggior parte dei casi, la presenza dell’uomo non sono non è per nulla gradita, ma rappresenta per le creature marine un vero e proprio pericolo per la sopravvivenza del loro ecosistema.

Tuttavia, proprio perché l’essere umano non riesce ad immaginare un mondo che non inizi e non finisca con lui, come in una sorta di rivoluzione copernicana, si ribalta la prospettiva. Non siamo più noi ad essere un pericoli per i pesci e tutti gli altri mille abitanti del mare, ma proprio il contrario. Un po’ come è avvenuto in California, dove alcuni bagnanti hanno notato una minacciosa presenza autoctona a riva.

No, non stiamo parlando di squali predatori e assetati di sangue, pronti a fare in mille brandelli i turisti, ma di mini-piranha che si muovono in gruppo e possono attaccare i bagnanti divorando la loro pelle. Tuttavia, chiamarli mini-piranha non sarebbe nemmeno del tutto corretto e la loro funzione all’interno dell’ecosistema marino è tutt’altra.

Divorando la California: la vita dell’Excirolana chiltoni e il loro ruolo nell’ecosistema

Da giorni i bagnanti californiani hanno notato una piccola minaccia camminare, apparentemente indisturbata, in mezzo a loro. Quest’invasione di piccoli animali che divorano la pelle ha fatto scattare l’allarme in tutte le spiagge californiane. Ma si tratta davvero di mini-piranha? In realtà, no. Questi esseri marini attratti dalla nostra pelle sono piccolissimi crostacei, lunghi meno di un centimetro, che possono ferirci anche abbastanza gravemente proprio perché si muovono in gruppo a migliaia. L’attacco, quindi, potrebbe essere massivo.

Questi piccoli crostacei si chiamano Excirolana chiltoni e sono proprio una specie autoctona presente lungo tutta la costa occidentale degli Stati Uniti. La loro peculiarità risiede nelle mascelle che, per quanto piccole – stiamo pur sempre parlando di creature marine davvero minuscole – sono così potenti da riuscire comunque a ferire i piedi dei bagnati, il primo contatto che hanno i crostacei con l’uomo. Un loro morso può causare o sanguinamento – come un taglio – oppure una più generica sensazione di malessere nelle ore successive all’attacco.

“È stato dolorosissimo, sono saltata immediatamente fuori dall’acqua e i miei piedi erano pieni di sangue. Una sensazione terribile, è stato come se dei minuscoli piranha mi avessero attaccato”, ha raccontato una donna residente a San Diego, come riportato da ‘Leggo’. Eppure, la loro funzione è un’altra e di fondamentale importanza per l’ecosistema marino, proprio come ha spiegato il docente dell’Istituto oceanografico Scripp, Ryan Hechinger.

“Non disdegnano la carne fresca e per questo possono attaccare anche l’uomo. Ma giocano un ruolo importante all’interno dell’ecosistema. In genere cercano animali morenti o morti, in particolare pesci, lungo le coste. Per l’ecosistema sono importanti perché masticano e divorano i pesci morti che altrimenti marcirebbero nell’ambiente”, ha spiegato il professore. Insomma, i piedi dei bagnanti sono solo un effetto collaterale della ricerca degli Excirolana chiltoni