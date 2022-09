Charlene di Monaco torna in pubblico ma qualcosa è andato decisamente storto

Charlene di Monaco è finalmente tornata in pubblico ma qualcosa ha destato l’attenzione dei fan: i suoi figli hanno qualcosa di molto diverso

Il ritorno della meravigliosa Charlene di Monaco ha fatto davvero sognare tutti. In molti, infatti, si erano molto preoccupati dei suoi problemi di salute, tuttavia, pare che il peggio sia passato e la principessa si è così finalmente ricongiunta a suo marito e ai figli...

Uno dei grandi eventi che ha segnato il ritorno della Principessa alla vita da sovrana di Monaco è stato senza dubbio l’ U Cavagnëtu, una sorta di picnic che viene organizzato nel Principato di Monaco per il fine estate.

La Wittstock ovviamente non ha deluso le aspettative dei suoi sudditi ed è entrata in scena con un meraviglioso long dress in pizzo bianco. Come sempre, di una classe estrema. Tuttavia, ai più attenti non sfugge nulla e hanno notato un piccolo “errore di stile”…

Charlene di Monaco, ecco l’errore che è costato caro ai suoi figli

Ebbene si, non è la Principessa ad aver commesso un errore… bensì i suoi simpatici gemelli! A mostrare quanto accaduto è stata proprio Charlene, che ha mostrato sui suoi social una foto di Gabriella e Jacques dopo una divertente “seduta dal parrucchiere”…

“Gabriella si è tagliata i capelli e ha tagliato anche quelli del fratello!” ha spiegato sui social Charlene mostrando la foto del “misfatto”. La Principessa, che tiene molto alla sua privacy, ha scelto di condividere sul suo profilo questo esilarante momento.

Ebbene sì, la piccola Gabriella, nonostante l’età, si taglia già i capelli da sola, tuttavia, non ha potuto fare a meno di dare un taglio anche alla chioma del fratellino. Dovrà fare ancora molta pratica!

Anche i piccoli reali di Monaco hanno sfoggiato dei look di tutto punto al pic nic. Per loro, mamma Charlene ha scelto delle fantasie floreali sui toni dell’azzurro: nello specifico, un romantico abito per lei e una camicia in pendant lui.

Per quanto abbiano tentato di coprire la marachella, il nuovo taglio di capelli di Jacques è subito balzato all’occhio. Evidenti le ciocche di capelli in stile messy, alcune più lunghe e altre più rasate ma diciamocela tutta: anche il taglio della piccola Gabriella va rivisto un po’!.