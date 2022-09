Domande assurde? Google dice basta: il motore di ricerca si limiterà a glissare

Google ne ha abbastanza: non risponderà più alle vostre domande, o almeno, quelle che considera insensate.

In un lungo post sul blog, Google ha annunciato che smetterà di rispondere alle domande stupide degli utenti.

Sin dalla sua creazione, Google ha cercato di individuare le informazioni di cui avete bisogno, portandovi in cima alla pagina dei risultati più pertinenti da esplorare. Tuttavia, negli ultimi anni ha cercato di rendere le cose ancora più semplici per i suoi utenti, cercando di rispondere rapidamente alle domande senza richiedere l’esplorazione di altri siti web.

Le domande fatte a Google

Google ora cerca di rispondere alle vostre domande ma ci sono volte in cui questo non accade. Un problema è che non si cerca come un vero robot. Le domande possono essere scritte male o semplicemente prive di significato.

Per Google è un po’ difficile gestire queste situazioni. Se si pone una domanda senza senso che qualcun altro ha dedicato del tempo a scrivere, la sua risposta può sembrare un algoritmo come una risposta definitiva e pertinente. Google è comunque consapevole del problema. Ad esempio, una recente ricerca Google di “quando Snoopy uccise Abraham Lincoln” ha fornito la data esatta e le informazioni sull’assassinio di Lincoln. Ma questo non è chiaramente il modo più utile per dimostrare questo risultato. In sostanza, quando qualcuno chiede “quando Snoopy ha ucciso il presidente” non si vuole che risponda “1865”, anche se si hanno dubbi sul suo coinvolgimento.

La risposta che hanno trovato è essenzialmente quella di smettere di rispondere alle vostre stupide domande. Il team dell’azienda ha così replicato: “Utilizzando il nostro ultimo modello di intelligenza artificiale, il Multitask Unified Model (MUM), i nostri sistemi sono ora in grado di comprendere la nozione di consenso, che si verifica quando più fonti di alta qualità sul web concordano su un singolo fatto”. Se l’algoritmo trova un consenso sull’argomento può restituire uno snippet con le informazioni pertinenti.

Google aggiungerà anche più contesto alla sezione “Informazioni su questo risultato”, includendo informazioni sulla proprietà delle aziende, recensioni sulle fonti e se Google non riesce a trovare ulteriori informazioni su una fonte, in modo che gli utenti possano accedere alle loro. Potrebbe essere utile pensare in modo un po’ più critico alle informazioni fornite dall’utente. “Google è stato costruito sulla premessa che l’informazione può essere una cosa potente per le persone di tutto il mondo”, ha concluso il team. “Siamo determinati a fare la nostra parte per aiutare le persone di tutto il mondo a trovare ciò che cercano e a fornire loro il contesto necessario per prendere decisioni informate su ciò che cercano online”.