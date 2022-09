“È vivo e vegeto”: dopo 29 anni continua la ricerca di Matteo Messina Denaro | Dove si nasconde?

Non si sa più nulla di Matteo Messina Denaro dal giugno 1993, anno in cui cominciò la latitanza di uno degli uomini più importanti di Cosa Nostra. Ma che fine ha fatto U Siccu?

Ha compiuto 60 anni ad aprile, ma metà della sua esistenza l’ha trascorsa in latitanza. Un uomo fantasma, imprendibile e imprevedibile. Eppure, tutti sono certi, dai carabinieri del Ros al comando provinciale di Trapani, fino ai fedelissimi che gli gravitano attorno con estremo timore reverenziale, dal lontano giugno del 1993, che Matteo Messina Denaro sia ancora vivo.

Le utime prove che confermerebbero la buona salute di U Siccu – soprannome di Matteo Messina Denaro che in dialetto siciliano significa persona molto magra e asciutta – le ha fornite il braccio destro di Francesco Luppino durante un’intercettazione telefonica. “E’ vivo e vegeto”, avrebbe detto a un complice. Così stanotte è scattato un blitz, da parte della procura distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato all’arresto di 35 persone.

Da quando, era stato scarcerato, tre anni fa, Francesco Luppino, uno degli uomini più vicini a Matteo Messina Denaro, la rete di relazioni di Messina Denaro era stata ricostruita in pochissimo tempo. Da Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, Luppino aveva formato un nuovo gruppo di fedeli a U Siccu, pronti a portare in alto il nome di uno dei boss più potenti di Cosa Nostra, collegato alle ultime stragi di Mafia che la nostra storia contemporanea ha tristemente sperimentato.

Anche l’ultimo blitz di stanotte, però, non ha risposto alla domanda che tutti si pongono da ben 29 anni. Che fine ha fatto Matteo Messina Denaro?

La lunga latitanza di Matteo Messina Denaro: le false piste e le condanne in contumacia

Sulla sua latitanza in ben 29 anni se ne sono dette di ogni. Se c’è chi, infatti, crede che Matteo Messina Denaro stia scontando la sua latitanza lontano dalla Sicilia, c’è chi invece sostiene che non solo sia rimasto a Trapani, ma che sia anche l’attuale capo della commissione interprovinciale di Cosa Nostra.

Dopo la morte si Toto Riina, l’ultimo referente di una stagione lontana e potente, malgrado lui provenga da Castelvetrano e quindi sia esterno a Palermo e ai suoi giochi di potere, resta proprio Matteo Messina Denaro. Siamo di fronte, quindi, all’ultimo baluardo della mafia vecchio stampo, quella delle stragi e delle uccisioni alla luce del sole. Ecco perché catturare il boss diventa, anche a distanza di anni, di fondamentale importanza. Anche da lontano, nascosto e sotto copertura, Matteo Messina Denaro potrebbe continuare a muovere parallelamente le fila di Cosa Nostra, pur non essendone il capo, come dimostrato dal Blitz di stanotte.

Ma non solo. Sapendosi adattare ai tempi che cambiano e sapendo benissimo come la Mafia abbia bisogno di una parvenza di pulizia, nella rete di Matteo Messina Denaro, oltre agli scagnozzi, ci sono anche piccoli e grandi imprenditori pronti a fare da prestanome, rendendo legali quegli stessi affari che sostengono le loro attività illecite. “Non è il capo di Cosa nostra, ma la provincia mafiosa di Trapani è saldamente nelle mani di Matteo Messina Denaro”, ha detto il comandante del Ros, il generale Pasquale Angelosanto, spiegando come resti il boss trapanese una figura di spicco.

Il 21 ottobre 2020, infatti, Matteo Messina Denaro è stato condannato all’ergastolo dalla Corte D’Assise di Caltanissetta per essere tra uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Continua ancora però, tra intercettazioni e false piste, la caccia a U Siccu. L’ultiomo buco nell’acqua è avvenuto quasi un anno fa, la sera del 13 settembre 2021. La procura di Trento aveva scambiato un uomo per Matteo Messina in un ristorante a L’Aia.

Dopo l’arresto, però, la polizia si rese conto che si trattava di turista originario di Liverpool che vive in Spagna e che si trovava in Olanda per il Gran Premio d’Olanda di Formula 1. Il DNA negativo ha confermato l’errore, ma i suoi uomini sanno che il loro capo vivo e magari è più vicino a loro di quanto si possa immaginare.