Meghan Markle, è pace con il Re? Il dettaglio non sfugge ai fan

Una decisione drastica quella presa da Meghan Markle all’indomani della scomparsa della regina Elisabetta e delle parole che il nuovo Re Carlo III le ha riservato. Ecco cosa è successo

La scomparsa di una figura di primaria importanza quale è stata quella della Regina Elisabetta non può che andare a mutare radicalmente e drasticamente gli equilibri interni

della Royal Family. Interessando anche chi da tempo si è allontanato dalla casa reale, ovvero Harry e la moglie Meghan Markle. I due, seppur lontani dal Regno Unito e dal dover presenziare agli appuntamenti ed eventi pubblici dei membri reali, hanno comunque un fitto calendario di impegni sia oltreoceano che in diversi paesi europei.

Ma, inevitabilmente, la morte della sovrana ha cambiato tutto anche per nipote e consorte. E Meghan, in particolare, ha preso delle decisioni drastiche e per certi versi inaspettate. Su tutte la cancellazione della sua apparizione, programmata per la prossima settimana, nello show di Jimmy Fallons ma non solo; la Markle ha anche cancellato la

data del prossimo episodio del suo podcast.

Morte Elisabetta, Meghan Markle ed il gesto inaspettato

Nelle ultime ore, inaspettatamente, i fratelli William ed Harry sono stati visti camminare uno accanto all’altro, e con di fianco le rispettive mogli Kate Middleton e Meghan

Markle, fuori dalla residenza di Balmoral per incontrare i numerosi cittadini presenti per rendere omaggio alla defunta Regina. Un riavvicinamento che molti fino a poco tempo fa

credevano non più possibile e che potrebbe aver contribuito alla decisione di Meghan di annullare, o comunque posticipare, i suoi impegni. Ricordiamo che il suo podcast

Archetypes è molto popolare negli Stati Uniti e nei precedenti episodi non sono mancati momenti nei quali Meghan ha mostrato ben poco affetto nei confronti della Corona.

Dunque non era scontato che cancellasse la prossima puntata come non lo era la decisione di accantonare la sua presenza negli studi del The Tonight Show di Jimmy Fallon. Solo poche settimane fa la Markle aveva rilasciato un’intervista bomba a The Cut dicendosi, tra le altre cose, felice di aver lasciato il Regno Unito e da Jimmy Fallon avrebbe potuto rilasciare nuove dichiarazioni scottanti. Ma non è tutto perchè anche una visita già programmata all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a Manhattan, insieme al principe Harry, è stata cancellata.

Le parole di Re Carlo per Harry e Meghan

Ma qualcosa sembra essere cambiato e non vi sarebbe solo il lutto ad aver spinto la moglie di Harry ad entrare in un periodo di ‘tregua’. Infatti in occasione del primo discorso alla nazione di Carlo in veste di sovrano, non sono mancate splendide parole di affetto nei suoi confronti. Visibilmente commosso Re Carlo III ha teso la mano al figlio e alla moglie dicendo di voler “esprimere il suo amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all’estero”. Parole che potrebbero cambiare drasticamente le cose ed i reciproci rapporti nell’immediato futuro.