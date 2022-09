Prima la scomparsa poi la scoperta choc: ritrovato morto dai carabinieri

Un ritrovamento assurdo avvenuto subito dopo la sua scomparsa. L’uomo era stato cercato per tanto tempo per essere poi ritrovato così.

Cosa avrà condotto a questo macabro ritrovamento?

E’ scomparso per tanto tempo, ma solo dopo ostinate ricerche è avvenuto il suo ritrovamento choc. Aveva perso la vita in un modo tragico. L’imprenditore torinese infatti non aveva lasciato traccia fino a quando in 48 ore si è arrivati all’amara scoperta. L’uomo, con precedenti alle spalle, è stato ritrovato.

Scomparso e ritrovato: il cadavere inc condizioni choc

La vittima, Fatmir Ara, era il titolare di un’azienda Nuova Edile che si trova a Mathi. Subito dopo la sua scomparsa sono state avviate le ricerche ma purtroppo il risultato non è stato quello sperato. Dell’uomo non si è trovata traccia fino a quel macabro momento. Vive a Torino da tempo e infatti proprio nelle campagne torinesi è staro rinvenuto il suo cadavere, nella zona di San Carlo Canavese.

Secondo una prima ipotesi degli inquirenti, che indagano sulla vicenda, si tratterebbe senza dubbio di un omicidio. L’uomo sarebbe stato ucciso con 3 colpi di arma da fuoco. Inoltre sul suo cadavere sono evidenti anche segni di colluttazione. Cosa è accaduto all’imprenditore? l cadavere di Fatmir Ara era a terra vicino alla sua auto. Quella stradina non era molto distante dal luogo in cui si recava per lavorare. Insomma qualcosa è accaduto proprio lì.

Un caso sul quale si dovrà far luce e infatti stanno indagando i carabinieri di ul caso i carabinieri della compagnia di Venaria, insieme a quelli di Ivrea. Sono loro addetti all’indagine e dovranno scoprire cosa è accaduto in quelle ore. Chi ha ucciso l’imprenditore e poi l’ha seppellito in quella campagna.

Intano si procede con l’autopsia sul cadavere dell’imprenditore che inizialmente riuscirà ad accertare le cause del decesso, ma da un primo esame si parla di omicidio inquinamento uanto i tre colpi di pistola sono ben evidente. Si attendono aggiornamenti sul caso che d aut semplice episodio di scomparsa si è trasformato in omicidio. Ora i militari dovranno infatti ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima, capire con chi ha parlato, cosa ha fatto. Come mai l’uomo ha litigato con qualcuno e con hi in particolare. Problemi sul lavoro? Insomma, questi ed altri misteri, sveleranno cosa è avvenuto realmente e forse faranno luce sull’omicidio dell’imprenditore di origine albanese che è stato ritrovato morto dopo 48 ore dalla sua scomparsa.