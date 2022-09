Pur di non far imbrcare il bagaglio a mano lo prende a calci: il video è virale

Trovarsi all’imbarco e vedersi il proprio bagaglio non accettato non ha prezzo? Chiunque di fronte a questo impazzirebbe come lui.

Il video dell’uomo che prende a calci il bagaglio è virale.

E’ diventato virale il video di un uomo che, per far entrare il proprio bagaglio in aereo, decide di fare di tutto e di più. Le compagnie low cost infatti permettono i viaggiare a costi bassi, ma attenzione che il comfort può essere raggiunto a una sola condizione: le misure del baglio devono essere rispettate.

Sempre più spesso le compagnie low cost indicano bagagli dalle dimensioni così piccolo che è davvero difficile trovare qualcosa di idoneo. Per questo troviamo più comodo comprare un altro baglio direttamente perché quello compreso nell’aereo è effettivamente troppo piccolo. Farci entrate tutto all’interno diventa una vera e propria sfida alle volte.

Uomo prende bagaglio troppo grande e fa di tutto per farlo imbarcare: il video è virale

Recentemente su Tik Tok è diventato virale il video di un uomo che si oppone a questa catena e decide di prendere in maniera divertente i controlli serrati degli aeroporti più esigenti, come quelli inglesi. Vediamo cosa è accaduto. L’umorismo, alle prese con il suo bagaglio a mano, incontra la sicurezza di Easyjet e a quel punto si trova a dover capire se le misure del uso bagaglio siano idonee. Easyjet non è del tutto convinta che la valigia rientri nelle misure consentite (45 x 36 x 20 cm). Per assicurarsi di già l’addetto chiede al signore di inserire la valigia in uno scompartimento che riporta la misura consentita. E da qui si sviluppa l’esilarante filmato.

Una storia davvero tutta da ridere: l’uomo che prende a calci il bagaglio pur di farlo entrare nello scompartimento di Easyjet. Lo spinge e lo spinge per far in modo che possa contenerlo. A quel punto la sicurezza, che guarda la scena perplessa, afferma:

“Spero che riuscirai a tirarla fuori” e il signore ormai divertito, sta al gioco “Significa che dovrò portarmi l’insegna a bordo!”.

Dopo questa scena la sicurezza fa notare all’uomo che il bagaglio non rientra nelle forme richieste, cosa che avrebbe dovuto dedurre da solo, ma quel punto è troppo tardi per non far partire i filmati. Le persone che assistono all’accaduto vedono l’uomo che non riesca più a tirarlo fuori e filmano tutto. Il video su Tik Tok ha raggiunti più di 22 milioni di visualizzazioni e 1 milione di piace. Davvero buffo!