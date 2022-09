Quello nella foto non è un vero cane: si tratta di un uomo | Alla scoperta dell’incredibile mondo Furry

C’è una subcultura, molto particolare ed affascinante negli Stati Uniti, che è tornata in auge in questi giorni. Ha fatto il giro di tutto il mondo, infatti, la notizia dell’uomo che ha speso più di 15.000 euro per un perfetto ed iper realistico costume da cane. Ma da dove nasce questo desiderio e perché è più comune di quanto possiamo immaginare?

Dall’America al Giappone, basta solo cambiare sponda dell’oceano: da due giorni aprendo i social la notizia che tiene banco è quella dell’uomo che ha speso più di 15.000 euro per un perfetto ed iper realistico costume da cane di razza collie. Toko-San, infatti, aveva un sogno: diventare un cane. E non ha badato a spese per farlo, commissionando il lavoro ad un’agenzia professionale. Insomma, non si sarebbe accontentato di un costume scadente, l’uomo voleva calarsi totalmente nel personaggio, vivendo appieno l’esperienza.

L’uomo così ha provato il suo ruolo da cane, girando una serie di video sul suo canale YouTube. In uno dà la zampa, in un altro prende la pallina ed ancora si rotola. Insomma, Toko-San ha realizzato il suo desiderio, vivendo la vita assecondando completamente – 15.000 euro sono davvero tanti soldi – le sue passioni e, forse, anche le sue stravaganze. Ma non è l’unico.

Forse non lo sapete, ma esiste una subcultura molto particolare ed affascinante negli Stati Uniti, che è tornata in auge in questi giorni: il mondo Furry. Ma da dove nasce questo desiderio di trasvestirsi e comportarsi come un animale e perché è più comune di quanto possiamo immaginare?

Tutto quello che c’è da sapere sul mondo Furry

In inglese furry vuol dire animale pelosetto, ma descrive anche una specifica subcultura che ruota tutta attorno al mondo animale. Almeno 250.000 persone negli Stati Uniti, infatti, si identifichino come “furry”. I membri del mondo Furry si divertono a travestirsi da animali – anche di fantasia o dei cartoni animati -; a volte lo fanno assecondando un fetish sessuale, spesso, però, si tratta solo di un diversivo rispetto alla realtà che ci circonda.

Tuttavia, sono pochi quelli che si dichiarano furry tranquillamente. Due terzi dei pelosi, infatti, sono uomini e un gran numero di loro svolge professioni informatiche e tecnologiche e, proprio per questo, hanno paura del giudizio delle persone che potrebbero non capire e considerare solo una stramberia questo desiderio. Cosa che accade sistematicamente.

Come riportato dal ‘New York Post’, nel settembre del 2017 Scott Chamberlain, un consigliere di New Milford, nel Connecticut, è stato costretto a dimettersi quando si è scoperto che faceva parte del movimento Furry.

Il suo animale preferito era una volpe che lui chiamava “Grey Muzzle”. Questa rivelazione è stata confermata tramite il profilo di Chamberlain su un sito web chiamato sofurry.com. Il profilo mostrava una sua foto in posa accanto a qualcuno pure in abiti pelosi. Il fatto che poi abbia anche spuntato una casella sul suo profilo su sofurry.com, affermando che “tollera lo stupro“, non ha di certo aiutato, sovrapponendo l’immagine del mondo Furry alla depravazione. Tuttavia, la comunità pelosa si è schierata compatta a favore di Chamberlain.