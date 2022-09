Un super “cervello” elettronico sta per entrare sul vostro conto a caccia di irregolarità

É arrivato l’algoritmo rivoluzionerà che aiuterà a sconfiggere l’evasione fiscale. Scopriamo insieme come funziona.

L’Agenzia delle Entrate ha una nuova arma a sua favore, che l’aiuterà a combattere l’evasione fiscale. Si chiama VeRa (Verification of Financial Reports) ed è il nuovo algoritmo, targato Sogei, in grado di elaborare milioni di dati contemporaneamente.

Questo strumento sarà poi in grado di rilasciare delle liste selettive di contribuenti a rischio di evasione fiscale. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste.

Il nuovo algoritmo anti-evasione

In Italia, come ben sappiamo l’evasione fiscale è uno dei maggiori problemi che affligge il Bel Paese. Nonostante tutto, è scesa per la prima volta sotto i 100 miliardi nel 2019, come riporta l’ultimo dato ufficiale.

Da quando sono stati introdotti i sistemi digitali, l’evasione fiscale è diminuita ma rimane ancora molto alta. Infatti è tra le pi alte dell’Europa. E, infatti, tra gli obiettivi dell’Agnezia delle Entrate c’è quello di dimuiire ulteriormente la differenza tra le imposte dovute e quelle riscosse con una precisa tabella di marcia: il traguardo è quello di scendere dal 18,5% al 15,8% entro il 2024. Anche il garante della privacy ha dato il suo benestare al nuovo algoritmo VeRa: è consentito incrociare dati correnti, immobiliari, finanziari, fatture elettroniche, pagamenti con carta degli italiani, purché questo incrocio non sia una caccia alle streghe.

Infatti, per tutelare la privacy, i controlli saranno effettuati su dati pseudo-anonimi e solo in un secondo momento, su liste compilate e controllate da pesone fisiche, abbinate a nomi e cognomi. Una strategia che servirà a dare la possibilità di spiegare l'”inspiegabile” come differenze improvvise nei saldi dei conti correnti, anomalie che l’algoritmo non riesce a giustificare. Secondo i calcoli dell’Osservatorio dei conti pubblici della Cattolica di Milano, il problema dell’evasione fiscale resta cruciale. La rottamazione e le sue varianti hanno riportato nelle casse dello Stato appena 18 miliardi dei 53 totali dal 2016 a oggi.

E il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini ha informato il Parlamento che ciò che non ha avuto effetti deflattivi non ha ridotto il tesoretto di 1.100 miliardi di tasse, multe e contributi mai pagati da 19 milioni di italiani in debito con il fisco (16 milioni di persone fisiche e 3 milioni di aziende). Secondo le stime de La Repubblica, ciò equivale a 22 anni di crediti non riscossi: un caso unico al mondo. Il Fisco ha 70 miliardi di crediti da riscuotere e solo 10 sono stati riscossi. Ma l’obiettivo di entrate dalla lotta all’evasione fiscale resta ambizioso: 14,4 miliardi quest’anno, 15,9 nel 2023 e 16,1 nel 2024. E chissà se il fisco digitalizzato e affidato all’intelligenza artificiale e a VeRa riuscirà a raggiungerlo.