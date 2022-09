È il principe più affascinante d’Europa: sapete chi è? | Ha 23 anni e ha intrapreso una carriera non troppo reale

È il nipote della Regina Margherita, ma ha intrapreso una carriera decisamente diversa da quella reale. Ha 23 anni ed è considerato uno dei principi più affascinanti

Distogliendo l’attenzione per un momento dalla Royal Family britannica, troviamo un reale che, a dispetto della sua giovane età è già chiacchieratissimo sia per la sua

formazione che per le sue passioni e la carriera intrapresa. Bellissimo e alla moda, tanto da essere considerato il principe più affascinante d’Europa, e non solo. Per

conoscerlo bisogna ‘volare’ in Danimarca: lui è infatti il principe Nikolai, neo 23enne (compiuti il 28 agosto) e nipote della Regina Margherita, figlio del suo secondogenito

Joachim, la cui bellezza ha lasciato il segno, tanto da finire sui magazine un pò di tutta Europa.

Del resto le sue foto, alcune delle quali scattate dalla sorellina Athena in

occasione del suo compleanno e postate sulla pagina Instagram della Casa Reale Danese, parlano da sole: un viso acqua e sapone, un look alla moda, impossibile passare

inosservato trattandosi peraltro di un nobile e dunque essendo presente anche durante le occasioni mondane della famiglia.

Ecco chi è il principe più affascinante d’Europa

E, dato che non tutti ancora lo conoscono, il magazine francese Gala ha deciso di raccogliere tutte le informazioni disponibile sul principe Nikolai, dalla sua formazione alla carriera lavorativa, fino al suo status sentimentale, le sue passioni ed il posto che più adora al mondo. Classe 1999, Nikolai non è il solo in famiglia dato che ha un fratello di nome Felix e, nati dal secondo matrimonio del papà con Marie Cavallier, anche i fratellastri Henrik e Athena.

Il principe è considerato il settimo nella linea di successione al trono e potrebbe tranquillamente vivere di rendita e godersi il titolo che trova ed i privilegi ad esso associati ma già da giovanissimo ha deciso di costruirsi da solo una carriera, studiando ed avviando un percorso professionale. Due sono le sue principali passioni ovvero le Forze armate e l’economia: nel 2019 ha avviato la sua formazione militare all’Hærens Sergentskole pur lasciando un paio di mesi dopo per entrare alla Copenhagen Business School per avviare gli studi in ambito economico.

Avrebbe potuto dedicarsi unicamente agli studi ma il principe Nikolai ha deciso di avviare anche la sua carriera da modello nel 2018, seguito dall’agenzia Scoop Models (con sede in Danimarca) e colpendo nel segno: in tantissimi lo hanno infatti notato nel corso della Paris Fashion Week, dove ha sfilato per importanti brand come Dio o Burberry.

Il principe Nikolai: dalle passerelle al mondo della pubblicità

Non è ancora chiaro se questa rimarrà la sua strada, basti pensare che nel 2020, in occasione di un’intervista, ha dichiarato: “Ciò che il futuro mi riserva sul piano puramente professionale non lo so ancora”. Certo è che ha mostrato grande dinamismo e voglia di fare, dal momento che oltre alle passerelle si è anche dedicato al mondo pubblicitario, iniziando a costruirsi anche un tesoretto economico. Nel 2021, parlando alla rivista Tæt, ha detto: “Preferisco vederlo come un lavoro temporaneo che mi aiuterà per tutta la mia carriera scolastica”. Ed in tantissimi vogliono sapere cosa, il giovane reale, farà della sua vita futura.

Il Paese che ama di più non è la Danimarca

Nel frattempo però ha avuto anche il tempo di trovare l’amore: da ben quattro anni è legatissimo a Benedikte Thoustrup, il cui padre è alla guida di una delle banche più importanti del Paese. I due erano compagni di scuola e hanno deciso di comune accordo di lasciare la Danimarca per trasferirsi nal Paese che Nikolai ama alla follia, la Francia, dove trascorrere un periodo di sei mesi. Il nonne del 23enne (marito della Regina Margherita) era francese e francese è anche la seconda moglie del padre, ed il legame con questa terra è forte anche nel nipote che ha scelto di vivere, per il momento nella Ville Lumière.