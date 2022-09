Ex Vippone fa una figuraccia a Venezia: il video sta facendo il giro del web

Un ex Vippone l’ha fatta grossa al Festival del Cinema di Venezia: un video l’ha incastrato e, adesso, tutto il web parla solo di lui

Il Festival del Cinema di Venezia ha da qualche giorno ufficialmente aperto i suoi battenti e, come ogni anno, non smette di riservare sorprese. Da diverso tempo, infatti, non solo grandi attori e stelle del cinema varcano il noto Red Carpet, ma anche influencer e personaggi pubblici…

Tra non poche polemiche, ci si chiede quale sia effettivamente il motivo per cui questi personaggi possano presenziare ad un evento che ha per protagonista il cinema in tutte le sue sfaccettature.

Tuttavia, la loro presenza è sempre molto chiacchierata e seguita: quest’anno, in particolare, a dare spettacolo è stato un ex Vippone della scorsa edizione, che ha fatto una vera e propria figuraccia poco prima di varcare la nota passerella…

Il Vippone ha davvero toppato: che figuraccia a Venezia!

Se dopo la proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni pensavate di aver visto proprio tutto sul Red Carpet di Venezia, probabilmente vi siete persi l’ incredibile “entrata trionfale” dell’ex Vippone Biagio d’Anelli. Ecco cosa è successo…

Come tutti i partecipanti al Festival, per raggiungere la location è stato necessario prendere una piccola imbarcazione per percorrere un breve tratto in mare. Anche a D’Anelli, dunque, è toccata la stessa sorte.

Trattandosi di un momento molto suggestivo, moltissimi vip hanno deciso di mostrarsi al loro seguito sui social mentre percorrevano la tratta. D’Anelli ha così deciso di farsi filmare seduto sul divanetto. Un dettaglio, però, ha particolarmente divertito il web.

L’uomo, infatti, si fa vedere mentre si guarda intorno e “saluta” con calore verso l’esterno. In molti, tuttavia, hanno notato che intorno a lui… non c’è nessuno! Chi avrà salutato quindi il nostro ex Vippone?

Vi mostriamo il video del momento, pubblicato proprio da Biagio, scorrendo in basso: una mini gaffe che non è stata del tutto nuova al popolo del web, in quanto, sapeva proprio di “già visto”.

In passato, infatti, anche Natalia Paragoni, ex corteggiatrice e scelta dell’ex tronista Andrea Zelletta, fece la stessa cosa e in molti commentarono il video chiedendosi chi stesse salutando con tanto calore. Un momento davvero simpatico e che, ormai, quasi si tramanda di edizione in edizione. Chi sarà il prossimo dunque?