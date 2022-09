Il mercato degli orologi schizza alle stelle ma per fare l’affare devi sapere dove cercare

La domanda è sempre più alta per gli orologi da polso, ma questi consigli potranno aiutarti ad ottenere un buon affare.

Gli orologi non sono mai stati così richiesti. La domanda è salita alle stelle, soprattutto nel coso del 2020, quando il mondo si è letteralmente arrestato.

Mai le aziende si sarebbero aspettato quanto poi successo. Nonostante la pandemia abbia fermato tutto, la domanda degli orologi è cominciata a salire, ma al tempo stesso l’offerta stava scendendo. Però nulla è perduto, se desiderate acquistare un orologio di ottima qualità, vi aiuteremo noi. Continuate a leggere per scoprire come fare.

Come ottenere un buon affare sugli orologi da polso

Il mondo degli orologi non è mai stato così in subbuglio, ma questa volta per ottime ragioni. Infatti, negli ultimi due anni questo particolare settore ha visto un’impressionante incremento nella domanda. Un aumento arrivato alle stelle e per nulla paragonabile ai numeri degli anni passati. E mentre la domanda cresceva si è vista l’offerta rallentare.

Ma se sapete dove cercare, a chi rivolgervi e come individuare il valore in un oceano di eccessi, non c’è momento migliore di questo per trovare la creme de la creme in fatto di orologi da polso. Nella primavera del 2020, proprio all’inizio della pandemia, è accaduto qualcosa di strano e decisamente imprevedibile. Proprio quando la vita sembrava essersi fermata, ci sono alcuni mercati che sono sbocciati. Uno di questi è proprio quello degli orologi, in particolar modo quelli vintage. Successivamente aumentò la crescita anche degli orologi di nuova generazione. Bisogna però sottolineare come la tendenza era già ini atto da anni. Da diverso tempo infatti si è cominciato a notare un incremento nella domanda di questi fantastici prodotti, che molti utilizzano quotidianamente.

Il continuo allentamento nell’etichetta fashion ha portato ad un uso sempre maggiore degli orologi sportivi in acciaio, che hanno praticamente sostituito i pezzi più eleganti, preferiti dalla classe media. All’improvviso, il collezionismo di tutti i tipi di orologi era diventato molto più popolare e molto, molto più difficile. Ma poi è successo qualcosa di ancora più strano. È nato un modo completamente nuovo di concepire il collezionismo. Un modo che premia la flessibilità e la capacità di entrare e uscire da un mercato notoriamente in forte espansione. Un modo che privilegia le preferenze personali rispetto all’opinione comune. E che assomiglia molto di più a un’arte che a una scienza.