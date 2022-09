Il viaggio della speranza si trasforma in orrore: la piccola Loujin morta a 4 anni tra le braccia di mamma

Doveva essere il viaggio della speranza, per raggiungere le coste di un nuovo paese ed iniziare una nuova vita. Ma per una piccola di soli 4 anni si è trasformato in un dramma: è morta di sete tra le braccia della madre

Dieci giorni di inferno, ma circondata dall’acqua. È quanto ha dovuto affrontare una bambina di soli 4 anni, salita a bordo di un barcone insieme alla sua madre allo scopo di

iniziare una nuova vita altrove, in un vero e proprio viaggio della speranza che, dal Libano, avrebbe dovuto concludersi in Europa. Ma che purtroppo ha avuto come epilogo un terribile dramma: la piccola Loujin, questo il nome della bimba, non ce l’ha fatta a resistere per giorni in mare aperto senza ricevere alcun aiuto, ed è morta davanti alla madre disperata mentre le rivelava cosa la stesse facendo stare così male.

La bimba è morta tra le braccia della mamma mentre diceva “ho sete” ed accanto alla sorellina di un anno innocente testimone di un dramma terribile: del resto la famiglia in fuga si trovava su quella piccola imbarcazione da ben dieci giorni, in fuga dalla loro terra per cercare un futuro migliore.

Incubo nel Mare Mediterraneo: bimba di 4 anni muore di sete su un barcone

Il racconto dell’ennesima storia dell’orrore che arriva dal Mar Mediterraneo e che sarebbe rischiata di passare sotto silenzio è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook dall’attivista Nawal Soufi. È lui che ha voluto raccontare quanto accaduto alla piccola Louijn, vittima innocente di “adulti molto cattivi che hanno deciso di non mandarti i

soccorsi”. Il futuro che le tre cercavano è stato loro negato “a causa delle politiche europee”, come sottolineato dall’attivista.

Del resto nè Grecia nè Malta sono intervenute per portare aiuti su quel barcone colmo di migranti, i quali si sono così ritrovati a non aver più nemmeno da bere o da mangiare. Per la bimba questo ha rappresentato l’inizio della fine: dopo dieci giorni trascorsi in alto mare senza alcuna forma di soccorso nonostante le costante e continue richieste di aiuto inviate da Alarm Phone, il suo corpo non ha retto e la mamma, impotente di fronte alla tragedia che stava avvenendo davanti ai suoi occhi, non ha potuto fare altro che stringerla a sè.

Gli aiuti quando ormai era troppo tardi

Solo quando ormai era troppo tardi per Loujin le autorità greche sono intervenute fornendo aiuto all’imbarcazione, che nel frattempo aveva a lungo vagato tra le acque di Grecia, Cipro e Malta. Ma a bordo hanno trovato il corpicino della bimba, mentre la sorellina è stata ricoverata in gravi condizioni. Si ipotizza che, pensando di potersi in tal modo dissetare, abbia ingerito una grande quantità di acqua di mare. Salva ma sotto shock invece la madre.

Da anni l’attivista Nawal Souf cerca di dar voce alla comunità siriana raccontandone i drammi ed è nel tempo divenuto per le persone accolte in Sicilia un punto di riferimento. Sempre lui ha voluto condividere pubblicamente un’immagine della bimba deceduta scrivendo: “Piccola mia… Scusami! Ce l’ho messa tutta, ma degli adulti molto cattivi hanno deciso di non mandarti i soccorsi. Scusami e sappi che il mio cuore batteva fortissimo ogni volta che mi richiamava quel turaya che avevate a bordo di quella barca…”.