“La morte della Regina Elisabetta ucciderà la monarchia”: la previsione di Nostradamus

Nostradamus aveva previsto tutto ma nessuno finora ne aveva mai parlato: ecco la sua agghiacciante profezia.

Sono celebri ormai le profezie di Nostradamus ma tra queste ce n’è una proprio riguardante ma Royal Family e la monarchia.

Infatti, una volta fece una profezia apocalittica su ciò che sarebbe accaduto alla famiglia reale britannica una volta che la sovrana fosse venuta a mancare. La regina Elisabetta II, entrata nella storia per essere la monarca più longeva del Regno Unito, è morta giovedì nel castello di Balmoral, in Scozia, dopo aver regnato per ben 70 anni. Ad ereditare il suo posto il figlio Carlo, insieme alla Regina Consorte Camilla, con la quale è convolato a nozze nel 2005.

Una profezia da brividi

Un giorno dopo la triste scomparsa di Sua Maestà, è riemersa la predizione di Nostradamus, e la profezia sembra non prospettare nulla di buono per la monarchia e per il nuovo Re.

Nell’opera scritta di Nostradamus pubblicata nel 1555, il famoso astrologo parlava di “grandi potenze” in trasformazione e di un “Regno che non cresce più”. In un post condiviso sul forum di cospirazione Above Top Secret è stato scritto: “Alla fine della guerra, le grandi potenze cambiano. Vicino alla riva, nascono tre bellissimi bambini. Rovina per il popolo quando saranno maggiorenni. Per cambiare il Regno del Paese e non vederlo più crescere”. I bambini, secondo gli esperti, sono i nipoti della regina Elisabetta II e del principe Filippo: i principi William, Henry e la principessa Beatrice.

Il conflitto sarebbe la guerra delle Malvine del 1982 tra Argentina e Regno Unito. Curiosamente, la principessa Diana diede alla luce William, il suo primogenito, sette giorni dopo la fine della guerra. La costa potrebbe riferirsi all’Oceano Atlantico, che circonda il Regno Unito ed è una parte fondamentale dell’identità britannica come nazione insulare, o al fiume Tamigi, che attraversa Londra. Di conseguenza, la profezia servirebbe ad avvertire che la monarchia britannica sarebbe stata destinata a finire dopo la morte della regina. Inoltre la profezia avvertiva che il nuovo re Carlo III non avrebbe regnato a lungo a causa della sua età avanzata. Mentre il suo successore, il principe William, avrebbe potuto trasformare la nazione in una repubblica per la seconda volta nella sua storia.

Il nome completo dell’astrologo francese era Michel de Nostredame. I suoi seguaci ritengono che abbia previsto con precisione l’ascesa di Adolf Hitler, l’inizio della Seconda guerra mondiale e il Grande incendio di Londra del 1666. Nostradamus avrebbe anche previsto i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki nel 1945, scrivendo: “In due città si verificheranno flagelli mai visti”. Tuttavia, gli scettici ritengono che gli oscuri scritti di questa figura mitica siano troppo nebulosi per essere presi sul serio come predizioni del futuro. Il veggente ha previsto uno scossone mondiale per il 2022, con terremoti, la caduta di un meteorite, l’inizio di una nuova guerra mondiale e la partenza di una regina, tutti eventi che avrebbero causato instabilità e lotte di potere in tutto il mondo.