Primo giorno di scuola: cosa cambia rispetto all’anno scorso? Quando si inizia regione per regione?

Prende il via il nuvo anno scolastico, ma cosa cambia rispetto all’anno scorso per gli studenti? Ecco tutte le novità.

Il primo giorno di scuola in alcune regioni italiane inizia con una parvenza di normalità, quella che mancava da un paio di anni e che aveva mostrato tutti i limiti della nostro sistema scolastico e non tanto per la pandemia in sé e per sé, motivo già comunque di forti scossoni, ma per l’impreparazione dietro, a cominciare proprio dal Ministero dell’Istruzione.

Non solo i banchi a rotelle, ma anche la DAD – per quanto dovesse essere una valida alternativa all’insegnamento in presenza – ha causato diversi problemi, soprattutto tecnologici. Fatto sta che, dopo l’ipotesi della didattica a distanza per far fronte al caro bollette, l’anno scolastico è iniziato in presenza quasi in tutta Italia. Gli studenti, infatti, che stamattina hanno ricevuto la brutta batosta della sveglia presto sono stati quelli che vivono Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nella Provincia di Trento.

Ma c’è a chi è andata pure “peggio”. La Provincia di Bolzano è stata la prima e l’unica che ha fatto suonare la campanella già lo scorso Lunedì 5 settembre. Domani, invece, Martedì 13 settembre, sarà il turno della Campania. Mentre Mercoledì 14 settembre toccherà a Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria. Ma non finisce qui. Giovedì 15 torneranno dietro i banchi di scuola gli studenti di Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. Il 19 settembre, tra una settimana esatta, prenderà il via l’anno scolastico in Sicilia. Saranno necessarie però le mascherine quest’anno per studenti e docenti?

Le novità dell’anno scolastico 2022/23

Uno dei temi più dibattutti in questi mesi è stato l’uso delle mascherine o meno a scuola. Molti genitori, infatti, si erano ribellati alla scelta di continuare a portare la mascherina in classe, mentre al supermercato, ad esempio, non era più obbligatoria. Insomma, una richiesta più lecita.

E dopo tre anni, gli alunni potranno tornare per la prima volta a scuola senza mascherine. Costituisce un’eccezione il personale scolastico e gli studenti a rischio che dovranno continuare ad indossarla per protezione. Ma non solo. Non saranno più previsti gli orari diversificati, misure di distanziamento, ma soprattutto la famigerata e discusissima DAD.

Cambiano, infatti, anche le regole nel caso in cui uno studente risulti positivo al Covid. Nel caso in cui un alunno si dovesse ammalare, rimarrà a casa, senza potersi avvalere della DAD. Insomma, il Covid è stato declassato a normale influenza. Si tratta di una grande conquista che dovrebbe dare maggiore stabilità agli studenti e al programma scolastico.

Tuttavia, resta caldamente consigliata l’aerazione delle classi, aprendo quindi frequentemente le finestre per non far stagnare l’aria, soprattutto in inverno, quando è più semplice raffreddarsi. Ma non finisce qui. Riprendono i soggiorni studio e le gite scolastiche. Sarà possibile inoltre continuare a seguire le lezioni nel caso in cui uno studente presenti un lieve raffreddore. Ovviamente, però, restano attive le misure di prevenzione base, come lavare bene le mani e seguire l’etichetta respiratoria, cioè starnutire e tossire correttamente.