Una comunità sotto shock: il macabro ritrovamento nel fiume spegne la speranza

Un ritrovamento che ha spezzato la speranza, quella che la vittima sarebbe stata ritrovata vita. Purtroppo nel fiume c’era il suo cadavere.

I vigili del fuoco l’hanno ritrovato nel Tevere, il suo corpo non lasciava dubbi: era della persona scomparsa.

Un tragico ritrovamento è stato fatto nel fiume dai vigi del fuoco. Per t tanto tempo si cercava la vittima e purtroppo la notizia del suo ritrovamento non è stata quella che tutti speravano: non era più vivo. A fare l’assurdo ritrovamento sono stati i sommozzatori che hanno rinvenuto nel fiume Tevere il cadavere macabro.

Trovato ragazzo scomparso: il suo cadavere era nel fiume Tevere.

I vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di un ragazzo, scomparso da una settimana. Il cadavere era così in pessime condizioni che il ritrovamento non è stato affatto semplice e l’identificazione ancora non è avvenuta. I soccorritori che però si sono messi all’opera fin dall’inizio non hanno dubbi: si tratta del 31enne.

La vittima dunque sarebbe Behzad Shiran, lo studente iraniano scomparso da una settimana. Si trovava in Italia, a Roma, per motivi di studio e solo una settimana i suoi amici ne denunciavano la scomparsa. Da 2 settembre infatti il ragazzo, dopo esser uscito di casa a Villa Gordiani con il suo monopattino, non era più rientrato e non rispondeva più al telefono.

Non c’era traccia di lui fino a quando alle 13.30 dello scorso mercoledì, il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco e dalla polizia fluviale. Il cadavere era dal lato del Parco Leonardo, sul lato destro della posta. Il corpo è stato condotto presso l’obitorio dall’ambulanza del 118 e probabilmente il magistrato di turno disporrà l’autopsia per conoscere le cause esatte della morte di Behzad e anche il giorno preciso in cui è deceduto, se nel giorno ella scomparsa oppure dopo. Fondamentale è quest’ultima informazione perché, secondo quanto riportano i quotidiani nazionali, il ragazzo sarebbe sparito nel giorno dell’anniversario della morte della mamma, morta Los corso annoio Iran.

Pare che il ragazzo non abbia potuto dare l’ultimo saluto alla mamma nel paese d’origine e che quell’episodio abbia segnato drasticamente la sua vita. Insomma potrebbe trattarsi di un gesto volontario legato a questo evento. L’ultima persona che l’ha visto in vita, tra l’altro, è stato un passante che intorno alle ore 18 ha scorto proprio Behzan vicino al ponte di ferro. avrebbe dato subito l’allarme ma il corpo sarebbe stato poi ritrovato giorni dopo.