A 18 anni rinuncia alla carriera da modella: “ho sempre desiderato essere muratrice”

I bambini sognano di fare lavori stravaganti , qualcosa che hanno nei loro sogni, ma quasi sempre la realtà porta su altre vie. Questa storia però è avvenuta in era adulta.

E’ solito pensare che esistano lavori da donna e lavori da uomo, ma qualcuno stravolge tutto!

Da modella a curatrice, è questa la storia di Francesca Hawley, una ragazza che, anche se aveva un obiettivo e svolgeva un lavoro idoneo alla sua bellezza, ovvero la modella, ha voluto perseguire un altro dei suoi sogni ovvero diventare una muratrice, ripercorrendo così la carriera del papà.

Da modella a muratrice: il sogno di Francesca diventa realtà e lavora in un cantiere

E’ vero che da bambini si hanno sogni complicati, lavori stravaganti e improbabili. Quello di Francesca era tanto semplice quando complicato da realizzare eppure lei ci è riuscita, abbattendo tutti i pregiudizi. Si pensa sempre che esistano lavori da donne e lavori da uomini. Ma chi dice che sia realmente così? Sicuramente così non la pensava la ragazza che ha deciso di andare per la sua strada nonostante tutto e tutti.

Così Francesca a 18 anni ha le idee chiare: voglio fare la muratrice. E’ lo stesso lavo del papà, di cui vuole seguire le orme. Fin da piccola lo segue in cantiere nella sua ditta edile e resta affascinata da sul mondo. Rinuncia così alla carriera di modella, essendo lei una bellissima ragazza, e prende la decisione che cambia tutta la sua vita: entra nella squadra di operai del padre.

C’è da non credere a questo racconto che impazza su Tik Tok, ma è proprio quello che è accaduto. Lei voleva fare lo stesso lavoro del papà. Imparare d lui, ricevere consigli e insomma migliora di volta in volta.” È stato allora che ho scoperto il mio amore per il settore delle costruzioni“. Si riferisce a quando fin da bambina di occupava con il papà di realizzare delle strutture nel loro terreno.

Francesca ne è certa: questo lavoro per lei non è una rinuncia. Lo vede come un obiettivo raggiunto. E’ chiaro che le persone non capiscono e quando la vedono si fanno qualche domanda. “Rimangono senza parole, si fermano all’aspetto esteriore. Mi guardano e pensano che sia una modella o un’influencer. Non immaginano che possa fare la muratrice“., racconta Francesca che untato è così apprezzata dagli utenti che l’hanno rinominata “la muratrice più bella del mondo“.