Elisabetta Gregoraci umiliata a Venezia: le foto del prima e dopo sono impietose

Elisabetta Gregoraci è stata umiliata a Venezia dove si è mostrata in tutta la sua bellezza, ma delle foto hanno dimostrato la verità su di lei.

Il prima e il dopo non mente: Elisabetta Gregoraci è stata scoperta.

In questi giorni Elisabetta Gregoraci si è mostrata la Festival di Venezia e ha mostrato tutta la sua bellezza. I suoi look hanno di certo colpito i fotografi. Le sue uscite di finora in giorno sono state testimoniate da tantissimi scatti che i paparazzi le hanno strappato sul red carpet. Ma qualcosa proprio non è sfuggito e ha messo in imbarazzo l’ex moglie di Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci imbarazzata a Venezia: le foto del prima e dopo non mentono

La conduttrice calabrese ha preso parte al Festival e ha testimoniato la sua presenza con una serie di scatti du Instagram. Proprio sul suo profilo personale però i follower hanno scatenato la bufera quando hanno notato che qualcosa non andava nelle foto postate da Ely. L’influencer ha fatto qualcosa di grave: ecco cosa.

Insomma dalle foto non si scappa, sono una testimonianza più che valida. Elisabetta Gregoraci ha fatto uso del fotoritocco, forse in maniera un po’ troppo evidente. Che imbarazzo per la bella presentatrice di Battiti Live.

Ad accorgersi del ritocco è stata la pagina Instagram Very Inutil People che ha pubblicato le foto fatte da Getty Images. Analizzando bene gli scatti si può vedere come la Gregoraci abbia forzato delicatamente le foto. La luce, i colori, ma anche il viso e il collo sono stati modificati dalla bella conduttrice. La differenza, a tratti lieve, è evidente e mostra questo trucco utilizzato per rendere la donna perfetta, priva di difetti. L’uso dei finti e di Photoshop non è di certo mancato.

E’ inutile dire che Elisabetta Gregoraci non è di certo la sola a utilizzare finti e ritocchi alle foto quanto posta su Instagram. Tutte le influencer ci tengono ad apparire perfette e utilizzano i tantissimi trucchi che oggi la tecnologia e i social mettono a disposizione. E così spariscono rughe, cellulite, brufoli e macchie della belle. Tutto appare più luminosa e levigato e i segni dell’età sono solo un ricordo. C’è da dire per che Elisabetta è davvero bellissima e che il suo corpo sia statutario per l’età che ha. Ma nemmeno lei, anche se già divina di suo, ha rinunciato al fotoritocco. E si vede, che imbarazzo a Venezia!