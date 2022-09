Morto tragicamente il rapper PnB Rock | Tutta colpa di un post Instagram?

Il 30enne è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Alcuni dei brani che lo hanno reso celebre

E’ stato ucciso a colpi d’arma da fuoco il rapper statunitense PnB Rock.

L’artista si trovava in un ristorante di Los Angeles con la sua fidanzata quando all’ora di pranzo è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco.

Ad aprirli un uomo che, avvicinandosi all’artista, gli avrebbe chiesto di regalargli i suoi gioielli.

Il rifiuto del rapper avrebbe scatenato l’ira dello sconosciuto che ha ha poi aperto il fuoco contro l’artista.

Proprio pochi minuti prima la fidanzata aveva pubblicato un post su Instagram localizzandosi con con PnB Rock nel ristorante, motivo che potrebbe aver spinto il rapinatore a tentare il colpo.

In fuga il rapinatore che ha ucciso PnB Rock

Non è ancora stata individuata l’identità dell’assassino, che è riuscito a darsi alla fuga scappando da uno degli ingressi laterali del fast food per poi scappare in auto.

Sono ora al vaglio della polizia i filmati delle telecamere del Roscoe’s Chicken & Waffles e della zona, sia per poter identificare l’uomo sia per capire quale sia stata effettivamente la conversazione fra i due che avrebbe fatto scatenare l’ira del rapinatore.

Ecco quanto dichiarato in merito dall’ufficiale della polizia di Los Angeles, Kelly Muniz “Stiamo controllando l’audio della registrazione della telecamera di sicurezza per determinare esattamente quali parole sono state scambiate prima dell’evento e per identificare l’assassino”.

L’ultimo post su Instagram di PnB Rock poco prima della morte

Proprio pochi minuti prima di essere aggredito la fidanzata di PnB Rock aveva pubblicato sui suoi profili social una foto della coppia con il ristorante geolocalizzato, foto poi cancellata.

La paura della polizia è che il rapinatore, dopo aver visto che la coppia si trovava in un ristorante facilmente accessibile, avrebbe deciso di tentare il colpo raggiungendoli proprio lì.

Il dolore dei fan di PnB Rock

Sono stati profondamente colpiti sia i colleghi che i fan del rapper, che in America contava molti seguaci.

La scomparsa improvvisa e le assurde modalità della sua morte, infatti, rendono difficile da somatizzare la sua scomparsa.

PnB Rock lascia due figlie piccole.

Vani i tentativi di salvarlo. L’uomo, infatti, è deceduto 45 minuti dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Acronimo di Rakim Allen, PnB Rock aveva scelto quel nome che sintetizzava Pastorius e Baynton, un angolo della strada del quartiere dove è cresciuto, Germantown di Filadelfia.

In Italia aveva realizzato un featuring con il rapper nostrano Sfera Ebbasta. Uno degli ultimi brani aveva totalizzato ben 82 milioni di visualizzazioni:

Anche questo brano conta moltissime visualizzazioni, segno di quanto fosse apprezzato nel genere: