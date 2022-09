Per i suoi 15 anni vuole solo un regalo, un chilo di cibo: la notizia fa il giro del mondo

Una ragazza, per i suoi 15 anni ha scelto di ricevere come regalo di compleanno un chilo di cibo. Scopriamo insieme i dettagli.

In alcuni paesi, soprattutto quelli del Sud America, il compimento del quindicesimo anno di età è un momento che viene solitamente festeggiato in grande stile. Magari al festeggiato viene regalato un viaggio, o un guardaroba nuova e ovviamente non manca mai la grande festa organizzata insieme ai propri cari.

Ed è proprio quello che ha fatto Valentina Gutiérrez, che in compagnia dei genitori ha preparato il suo grande giorno nei mini dettagli. Ma a differenza di altre ragazze, ha chiesto ai suoi ospiti di portare in dono un regalo decisamente unico nel suo genere.

Il regalo inaspettato

In alcuni paesi i 15 anni si aspettano con grande trepidazione. Infatti si tratta di un compleanno molto importante e che spesso viene celebrato con una grande festa, insieme ad amici e familiari.

Così ha fatto anche la protagonista del racconto, Valentina Gutiérrez, che però ha chiesto come regalo qualcosa di sorprendente e decisamente inaspettato. Infatti ha chiesto agli invitati di portare un chilo di cibo non deperibile. La sua richiesta è stata esaudita e, tra l’altro, ha dato a Internet una grande lezione di solidarietà e generosità. La ragazza, originaria di Diamante, cittadina dell’Argentina, ha dato un tocco di generosità alla sua festa organizzata per festeggiare il suo quindicesimo compleanno. Per l’occasione, ha chiesto a tutti i suoi ospiti di portare un chilo di cibo non deperibile da distribuire tra le persone più bisognose della città e delle sale da pranzo pubbliche.

I suoi genitori erano un po’ nervosi per la sua richiesta, credendo che non avrebbe avuto alcun impatto e che avrebbe ricevuto i classici regali di vestiti, gioielli o trucchi. Tuttavia, si sono completamente ammutoliti quando gli ospiti si sono presentati all’evento con non uno, ma fino a tre o quattro chili di cibo. La petizione di Valentina ha avuto un tale successo da raccogliere più del cibo previsto, che ha poi consegnato ai bar pubblici che servono soprattutto bambini provenienti da famiglie a basso reddito.

Inoltre, ha fatto un bellissimo servizio fotografico con il suo abito da quinceañera e ha ballato il valzer con il padre, il quale ha orgogliosamente condiviso le foto sui social network. Queste hanno poi fatto il giro del web, raggiungendo la pagina Facebook della Segreteria delle Politiche Sociali di Diamante, che ha nominato Valentina come cittadina esemplare, guadagnandosi il rispetto proprio e degli estranei e motivando altre ragazze a fare lo stesso per aiutare la comunità.