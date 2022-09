Quanto bisogna guadagnare per esser felici? Una cifra ideale esiste e ve la stiamo per svelare

Qual è la somma di denaro che chiunque dovrebbe guadagnare per star bene? Ecco a quanto ammonterebbe secondo alcune stime e calcoli

Spesso e volentieri, quando ci accingiamo a cominciare un nuovo lavoro, l’azienda ci potrebbe porre davanti ad un quesito spinoso: qual è lo stipendio ideale che si vorrebbe portare a casa a fine mese? In molti si spaventano davanti a tale riflessione perché la vedono come un trabocchetto e hanno paura di sbagliare risposta.

Non c’è una vera e propria risposta corretta, il consiglio che vi suggeriamo però è di rimanere sempre nel mezzo: evitare di rispecchiare del tutto le proprie aspettative e desideri se dovessero essere molto alte ma anche evitare di “volare troppo basso” e sminuire radicalmente la vostra mansione.

Qual è però questa via di mezzo? Sicuramente la risposta non troverà consenso all’unanimità, tuttavia, sono stati portati avanti diversi sondaggi in merito alla cifra dello stipendio ideale per poter condurre una vita davvero felice

Quanti soldi bisogna guadagnare per essere felici? Ecco la risposta

Qual è dunque la verità? A trovare la risposta, alcuni studi della Purdue University, che ha intervistato numerose persone provenienti da 164 Paesi diverse, ma anche i sondaggi dell’ Università di San Diego. Ecco dunque cosa è emerso…

Secondo gli studi della Purdue, risalenti ad un paio di anni fa, lo stipendio medio perfetto oscillava tra i 49.000 e i 61.200 euro. Capitava, tuttavia, che la somma superasse i 75.000 euro: in quel caso, entravano in gioco fattori che non rientravano propriamente nel concetto di felicità.

Secondo l’università di San Diego, dunque, la felicità cambia proporzionalmente in base ai desideri e al tenore di vita di ciascuno ma, di base, rientra in una cifra massima di 75.000 dollari, dopodiché si ferma.

Inoltree, il sito di Raisin UK ha calcolato gli stipendi medi dei 20 Paesi più felici del mondo, ovvero Lussemburgo, Irlanda, Singapore, Svizzera, Stati Uniti, Islanda, Danimarca, Olanda, Svezia, Australia, Austria, Germania, Canada, Finlandia, Belgio, Regno Unito, Francia, Nuova Zelanda e Italia, mettendo a confronto le somme ottenute con gli indici di felicità.

Secondo i calcoli, lo stipendio medio nei Paesi più felici è di 70.000 euro. A trovarsi in cima alla lista dei Paesi più felici è il Lussemburgo, con uno stipendio medio di 100.000 euro all’anno e un indice di felicità di 1,5.

Nonostante sia considerato uno dei Paesi più felici, l’Italia si trova in fondo alla lista: per il nostro Paese, si parla di una media di 30.000 euro all’anno e un indice di felicità di 1,2.