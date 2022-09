Alessia Pifferi in carcere è una star: da mamma assassina idolo delle folle il passo è breve

Nonostante la storia di Diana Pifferi abbia scosso tutti, il trattamento riservato a sua madre Alessia non è proprio come ce lo si aspettava

Non passa giorno ormai in cui non si parli della storia della piccola Diana Pifferi. Un storia raccapricciante, che ha toccato il cuore di tutti: la bambina, che aveva solo 18 mesi, è stata ritrovata senza vita a luglio, nell’appartamento di via Parea, nel quartiere di Ponte Lambro, dove viveva con sua madre Alessia…

La piccola è stata ritrovata in un lettino da campeggio, con accanto solo un biberon con latte. Era stata lasciata completamente sola ed è morta di stenti: sua madre, infatti, l’avrebbe lasciata lì per 6 giorni, senza nessuno che se ne prendesse cura.

Dal 21 luglio, la donna è chiusa nel carcere di Rebibba: il motivo per cui Alessia ha lasciato sua figlia lì per tutti quei giorni, con la consapevolezza che potesse esser morta al suo rientro, è perché la considerava un ostacolo alla sua vita.

In particolare, alla sua relazione: la donna, infatti, aveva un compagno 58enne originario di Leffe, in provincia di Bergamo.

Alessia Pifferi, ecco il trattamento che le è stato riservato in carcere

Per Alessia, dunque, l’accusa è di omicidio volontario aggravato, ma è scattata anche l’ipotesi di maltrattamenti e, ovviamente abbandono di minore. Sono stati effettuati, infatti, esami circa il contenuto del biberon e i risultati potrebbero svelare nuovi retroscena. In quel caso, alla donna spetterebbe l’ergastolo.

Nonostante tutta questa situazione, per Alessia continuano ad arrivare messaggi di forza e doni. Come ha riportato La Repubblica, infatti numerosi sono i regali che giungono all’ufficio del legale di Alessia, Solange Marchignoli: profumi, creme, smalti e chi ne ha più ne metta.

Ma anche donazioni in denaro… insomma, numerose le offerte per Alessia per aiutarla a vivere la sua vita in carcere. Lo stesso legale ha dichiarato, come riporta Fidelity House: “Per quanto mi riguarda, non c’è una causa più urgente né più giusta del proteggere Alessia da questa caccia alle streghe. Ha bisogno di aiuto, questo è indubbio. E non mi troverà sorda al suo appello, mai”.

Ed incredibilmente, numerosi i messaggi di aiuto destinati ad Alessia Pifferi. In particolare, una donna le scrive: “Voglio dare una mano anche io non inviando soldi (non mi sembra il caso) ma magari qualcosa che può aiutarla nel quotidiano: una piccola coccola a questa donna confusa e spaurita”.