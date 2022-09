Gli ultimi giorni della Regina Elisabetta: la verità è un colpo al cuore

Sapete cosa è successo alla Regina Elisabetta negli ultimi giorni di vita? La verità è un colpo al cuore. “Lo sapeva già”.

Che da lì a breve non avremmo più visto la Regina Elisabetta ormai era risaputo e così a 96 anni, lo scorso 8 settembre, la Sovrana è morta.

Lo scorso 8 settembre 2022 la Regina Elisabetta II si è spenta a Balmoral, in Scozia. Aveva 96 anni e in quel posto aveva vissuto i momenti più belli della sua vita. Dopo 70 anni di trono, ha lasciato il posto al primo figlio maschio, l’erede, designato Carlo III proprio il giorno dopo la morte della mamma.

La Regina, e l’allora marito, avevano da sempre preferito la tenuta in Scorza, a 80 chilometri da Aberdeen. Spesso lì Elisabetta e Filippo trascorrevano il tempo in estate. Un luogo in cui figli e nipoti erano lì a passare tempo con i nonni, lontano dagli impegni di corte. Il divertimento era fatto di battute di caccia e cene sontuose a base di barbecue e anche quest’anno la Regina non ha voluto mancare il suo appuntamento con Balmoral.

Regina Elisabetta morta, ma cosa è successo gli ultimi giorni

Proprio verso fine luglio la Sovrana è arrivata nel Cairgwoan Lodge, una casa in pietra con ben sette camere da letto della tenuta Balmoral. Una tenuta più rustica rispetto al castello, lasciata poi con il personale per raggiungere il castello. Con lei negli ultimi giorni c’erano infatti Paul Whybrew, maggiordomo da 40 anni della Regina e il sergente Barry Mitford. I due hanno portato una copia del Racin Post, il giornale di ippica per la Regina appassionata di cavalli, e poi hanno guardato con lei i programmo di cavalli in televisione. Con loro anche Angela Kelly, desse della Regina.

Dunque gli ultimi giorni in vita la Sovrana li ha passati con i suoi fedelissimi. Ha passato gli ultimi momenti di vita nella tenuta tanto cara, passeggiando in campagna co i suoi corsi nei giardini e poi è stata visitata dai parenti. William e Kate con i tre figli e poi Edoardo, quartogenito, con la moglie Sophie, che per lei era una seconda figlia. Da lei in visita anche figli della defunta sorella, la principessa Margaret ovvero Lady Sarah Chatto e il conte di Snowdon.

Daily Mail rivela che l’ultima estate della Regina: “È stata un’estate molto tipica e allegra a Balmoral, tante passeggiate, picnic e barbecue. (La regina) Ha seguito il ritmo a lungo fissato dal defunto duca di Edimburgo. Ovviamente la regina non è stata presente per tutto il tempo, ma ha preso parte ed è stata vista”.