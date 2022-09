Il Burkina Faso epicentro della crisi umanitaria in Africa: fra golpe e terroristi, i numeri di un conflitto logorante

L’appello di padre Alex Zanotelli, tornato in voga sul web negli ultimi giorni, si è quanto mai attuale. Le conseguenze dei conflitti nel continente africano, infatti, sono a dir poco spaventose. I numeri, giganteschi, della guerra peggiore di tutte: quella in Burkina Faso

Avevamo parlato in questo articolo dell’appello di Padre Alex Zanotelli, il volontario attivo nel territorio africano che per anni ha prestato servizio negli stati interessati da violenti conflitti interni.

L’appello risale al 2019 ma recentemente è stato rilanciato sul web da alcune pagine che si occupano della questione africana.

Nonostante risalga a qualche anno fa, quel messaggio rivolto ai giornalisti affinché trattino dei conflitti che attanagliano il continente africano è di una contemporaneità disarmante.

Nell’articolo avevamo visto, in grandi linee, quali dei conflitti menzionati continuano a tormentare il continente e quali, invece, hanno trovato una parziale risoluzione.

Uno su tutti ha dato vita a una crisi umanitaria di dimensioni spaventose: quello del Burkina Faso.

I numeri di una piaga che sta consumando internamente le popolazioni locali.

Il Burkina Faso epicentro della crisi umanitaria in Africa: i numeri di un conflitto logorante

Situato nella parte occidentale dell’Africa, il Burkina Faso, la cui capitale è Ouagadougou, confina con il Mali, un altro stato fortemente eroso da instabilità interne.

Diventato indipendente nel 1960 dai colonizzatori francesi, la storia del Burkina Faso è stata caratterizzata da svariati colpi di stato e dittature.

Dopo vari colpi di Stato negli anni ’80 Thomas Sankara diede vita a un governo di stampo socialista, ricordato, in particolare, per i tentativi di alfabetizzare la popolazione, costruzione di infrastrutture, dell’imposizione definitiva della messa a bando di pratiche quali le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati e la redistribuzione delle terre ai contadini.

Un tentativo che non piacque alle componenti militari e conservatrici del Paese, che uccisero Sankara in un colpo di stato ordito da Blaise Compaorè che impose una dittatura sul paese durata dal 1987 al 2014.

Dopo quella data nel Burkina Faso si sono susseguiti una serie di governi civili, fino al recentissimo colpo di stato del 24 gennaio 2022.

Il colpo di Stato dei militari a gennaio 2022

Nel gennaio 2022 il governo democraticamente eletto di Roch Marc Christian Kaboré è stato rovesciato da un golpe ordito da una frangia dell’esercito.

Dopo aver fatto esplodere colpi di arma da fuoco davanti alla residenza presidenziale burkinabè, l’esercito ha preso d’assalto la base militare prendendone il controllo per poi arrestare il presidente in carica.

Da allora il paese è sotto il controllo dei militari che hanno sospeso ogni forma di vita democratica, compresa la costituzione.

Attualmente la giunta militare ha deciso di ripristanare quest’ultima nominando il leader dei golpisti Damiba come presidente ad interim.

Il contesto socio-politico e geo-politico della zona, tuttavia, è molto più complesso di quello che si possa immaginare.

Il Burkina Faso, infatti, a seguito della guerra civile libica che ha visto l’intervento della NATO nel 2011, è oggetto di numerosi attacchi terroristici da parte degli jhadisti, un fenomeno che per altro ha interessato fortemente anche il confinante Mali.

Dal 2015 è infatti in atto una guerra de facto con le milizie dello Stato Islamico e di Al Qaida, con un esercito burkinabè a dir poco mal equipaggiato.

Un dramma umanitario gigantesco

Alla fine del 2021, stando alle fonti governative, erano morte oltre 2mila persone, 600 delle quali appartenenti alle forze di difesa.

Come conseguenza diretta c’è stato l’aumento della forza repressiva da parte del governo contro qualsiasi forma di insurrezione.

Fino allo scorso febbraio sono state 800mila le persone fuggite dagli attacchi, ma il numero è in continuo aumento, come dimostrato dai dati più recenti.

Infatti, solo da gennaio a febbraio 2022 il numero di fuggitivi è aumentato del 4,17%.

Numeri, questi, che danno contezza dell’enorme crisi umanitaria e sociale in corso nel Burkina Faso, dove oltre alla piaga dei golpisti e dei terroristi la popolazione deve far conto con un welfare del tutto inesistente.

Più di una persona su 3 vive al di sotto della soglia di povertà

E’ presente 1 medico ogni 10mila abitanti

E’ il 7° paese africano per stress idrico

Solo 3 buirkinabé su 10 vivono in città

(Fonte: ISPI)

D’altronde il golpe militare non è giunto in modo del tutto inaspettato.

Nei mesi antecedenti il colpo di stato numerose sono state le proteste della popolazione e le manifestazioni indette nelle principali città del Paese a restituire il quadro di una progressiva delegittimazione del presidente Kaborè.

Le violenze da parte dei terroristi, le fortissime disuguaglianze sociali, il rifiuto della presenza di militari esterni e livelli di corruzione altissimi hanno aggravato la già quasi insanabile frattura sociale, che ha contributo in modo importante a fornire sostegno popolare alla dittatura di Damiba, in un contesto regionale, per altro, quanto mai ostile.